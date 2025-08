– Foto: _hesl

Pflichtspielauftakt für den SV Holthausen Biene im Niedersachsenpokal! Achtelfinale gegen den U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Niedersachsenpokal LM Wolfsburg Holt. Biene

Am Sonntag, den 3. August 2025, steht für den SV Holthausen Biene das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Um 15:00 Uhr ist die Mannschaft zu Gast im Lupo Stadio und trifft im Achtelfinale des Niedersachsenpokals auf den U.S.I. Lupo-Martini Wolfsburg. Nach intensiven und aufwändigen Wochen zeigt sich Trainer Henning Schmidt grundsätzlich zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitung. Er äußert sich optimistisch hinsichtlich der kommenden Saison und freut sich auf die bevorstehenden Herausforderungen. Dabei betont er die Bedeutung, in jedem Spiel an die eigenen Grenzen zu gehen, um erfolgreich zu sein. Nur durch konsequentes Engagement und Leistungsbereitschaft könne das Team die gesteckten Ziele in diesem Jahr erreichen.

Im letzten Testspiel gegen die SpVgg Vreden aus der Oberliga Westfalen zeigte sich, dass das Ergebnis nicht den Erwartungen entsprach. Dennoch konnten aus der Begegnung wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die in der vergangenen Trainingswoche analysiert wurden. In drei intensiven Trainingseinheiten am Anfang der Woche wurde auf Defizite in der Spielgeschwindigkeit eingegangen und der letzte Feinschliff für das kommende Spiel am Sonntag vorgenommen. Mit einer positiven Einstellung bereitet sich das Team heute Abend im Abschlusstraining auf das erste Pflichtspiel vor, das zugleich den Auftakt für die weiteren Aufgaben darstellt. Personell muss unser Trainer Henning Schmidt auf Timo Nichau und Tim Feldhaus verzichten, die krankheitsbedingt nicht zur Verfügung stehen werden.