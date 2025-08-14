Pflichtspiel Auftakt des SSV Weilerswist

Nach einer intensiven und erfolgreichen Saisonvorbereitung startet der SSV Weilerswist am kommenden Sonntag in die Pflichtspiel-Saison 2025/26. Fünf Testspiele – vier Siege und nur eine Niederlage – sowie zahlreiche hochintensive Trainingseinheiten haben das Team von Cheftrainer Frederik Ziburske und Co-Trainer Oguzhan Erkaya optimal auf die kommende Spielzeit eingestimmt.
Zum Auftakt im Kreispokal reist der A-Ligist nach Euskirchen zum B-Liga-Aufsteiger Inter Euskirchen. Diese Paarung hat es bereits in der vergangenen Saison in der ersten Runde gegeben – damals noch mit dem Klassenunterschied von zwei Ligen und einem klaren 7:0-Erfolg für den SSV Weilerswist.
In diesem Jahr dürften die Karten jedoch neu gemischt sein. Inter Euskirchen hat eine starke Saison 2024/25 gespielt und sich am Ende verdient den Aufstieg in die Kreisliga B gesichert. Der SSV weiß, dass der Gastgeber nun ein anderes Kaliber darstellt, und wird die Aufgabe keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen.
Mit einer gelungenen Mischung aus erfahrenen Spielern, und talentierten Neuzugängen – darunter auch Nachwuchskräfte aus der eigenen Jugend – verfügt der SSV Weilerswist aktuell über einen breit aufgestellten und topfitten Kader. Die starke Vorbereitung hat gezeigt, dass das Team bereit ist, mit vollem Fokus und hoher Intensität in den Wettbewerb zu starten.
Die Weichen sind gestellt – nun gilt es, die gute Form auch im ersten Pflichtspiel zu bestätigen und die zweite Runde des Kreispokals zu erreichen.