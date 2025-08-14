Pflichtspiel Auftakt des SSV Weilerswist

Nach einer intensiven und erfolgreichen Saisonvorbereitung startet der SSV Weilerswist am kommenden Sonntag in die Pflichtspiel-Saison 2025/26. Fünf Testspiele – vier Siege und nur eine Niederlage – sowie zahlreiche hochintensive Trainingseinheiten haben das Team von Cheftrainer Frederik Ziburske und Co-Trainer Oguzhan Erkaya optimal auf die kommende Spielzeit eingestimmt.

Zum Auftakt im Kreispokal reist der A-Ligist nach Euskirchen zum B-Liga-Aufsteiger Inter Euskirchen. Diese Paarung hat es bereits in der vergangenen Saison in der ersten Runde gegeben – damals noch mit dem Klassenunterschied von zwei Ligen und einem klaren 7:0-Erfolg für den SSV Weilerswist.