Pflichtsieg vor dem dritten Pokalanlauf des 1. FC Wülfrath

1. FC Wülfrath – Türkgücü Velbert 3:0 (3:0). Es war nicht mehr als ein Pflichtsieg für die Wülfrather. Aufsteiger Türkgücü (Platz 12), dazu ab der 39. Minute nach einer „Ampelkarte“ noch in numerischer Unterzahl, verlangte dem Tabellenzweiten in diesem über weite Strecken einseitigen Duell einfach nicht mehr ab. Der FCW tat dann, nach der frühen Vorentscheidung im ersten Durchgang, auch nicht mehr als unbedingt nötig, um den zehnten Sieg in Serie (!) einzufahren.