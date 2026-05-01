Pflichtsieg: Unterkochen vor Tannhausen/Stödtlen zum Siegen verdammt?

Die SG Heldenfingen/Heuchlingen geht als Tabellenelfter mit 30 Punkten in ein anspruchsvolles Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SG Bettringen, der mit 50 Punkten nur knapp hinter den Sportfreunden Dorfmerkingen II steht. Heldenfingen/Heuchlingen hat aus den letzten Wochen Licht und Schatten mitgebracht: Nach dem 4:2 gegen die Sportfreunde Lorch und dem 1:1 beim FC Durlangen folgte ein 1:2 beim 1. FC Germania Bargau. Die SG Bettringen blieb zuletzt in der Spur, holte ein 1:1 gegen den FV 08 Unterkochen, ein 3:1 gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II und ein 2:1 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen. Für die Gastgeber geht es um Distanz zur gefährlichen Zone, für Bettringen um den Druck auf Platz eins.

Der TSV Böbingen steht als Tabellen-14. mit 21 Punkten tief im Kampf um den Klassenverbleib und braucht gegen den 1. FC Germania Bargau dringend Stabilität. Zuletzt gab es nach dem 1:5 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen und dem 1:3 bei der TSG Nattheim immerhin ein 3:3 gegen die Sportfreunde Lorch, doch der Abstand nach unten bleibt gering. Germania Bargau reist als Tabellenfünfter mit 43 Punkten an und hat nach Niederlagen gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II und die DJK Schwabsberg-Buch zuletzt mit dem 2:2 beim SSV Aalen und dem 2:1 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen reagiert. Für Böbingen ist es ein Spiel mit Abstiegsschwere, für Bargau eines, in dem der Anschluss an die Spitzengruppe nicht abreißen soll.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr FC Durlangen Durlangen TSG Nattheim Nattheim 15:00 live PUSH

Der FC Durlangen empfängt als Tabellenachter mit 35 Punkten die TSG Nattheim, die mit 44 Punkten auf Rang vier steht und weiter in Richtung oberes Feld blickt. Durlangen hat zuletzt bemerkenswert stabil gepunktet: Auf das 0:0 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen folgten ein 4:3 gegen den SSV Aalen, ein 1:1 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen und ein 3:0 beim TV Neuler. Die TSG Nattheim kommt mit Rückenwind, denn nach dem 1:0 gegen den SSV Aalen, dem 3:0 gegen den TV Neuler und dem 3:1 gegen den TSV Böbingen spricht die Formkurve klar für den Tabellenvierten. Durlangen kann mit einem Heimerfolg weiter ins gesicherte Mittelfeld vorstoßen, Nattheim will seinen Platz in der Verfolgergruppe behaupten.

Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II geht als Tabellenneunter mit 33 Punkten in das Heimspiel gegen den TV Neuler, der mit 27 Punkten auf Rang zwölf liegt. Hofherrnweiler-Unterrombach II hat zuletzt wechselhafte, aber wichtige Ergebnisse geliefert: Dem 2:3 gegen die SG Heldenfingen/Heuchlingen folgten ein 3:2 gegen die SG Bettringen, ein 2:1 gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen und ein 3:1 beim SSV Aalen. Der TV Neuler wartet dagegen nach dem 0:0 beim TSV Böbingen, dem 2:2 gegen die Sportfreunde Lorch und dem 0:3 gegen den FC Durlangen weiter auf den nächsten klaren Befreiungsschlag. Für die Gastgeber geht es darum, die untere Tabellenhälfte auf Abstand zu halten, während Neuler Punkte für die Ruhe im Abstiegskampf benötigt.

Der FV 08 Unterkochen steht als Tabellendritter mit 45 Punkten vor einer Pflichtaufgabe, die gegen die SGM Tannhausen/Stödtlen aber keineswegs leicht werden muss. Unterkochen hat nach dem 1:2 gegen den 1. FC Germania Bargau und dem 1:1 bei der SG Bettringen zuletzt mit dem 4:0 gegen den TSV Hüttlingen und dem 3:1 bei der TSG Schnaitheim wieder klare Antworten gegeben. Die SGM Tannhausen/Stödtlen liegt mit 19 Punkten auf Rang 15 und damit in akuter Abstiegsnot, zeigte aber mit dem 1:0 bei der TSG Nattheim und knappen Niederlagen gegen den 1. FC Germania Bargau, die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II und die SG Bettringen, dass sie unbequem bleiben kann. Unterkochen braucht den Sieg für die Aufstiegsambitionen, Tannhausen/Stödtlen jeden Punkt für den Anschluss an die Relegations- und Nichtabstiegsplätze.

Die Sportfreunde Dorfmerkingen II gehen als Tabellenführer mit 52 Punkten in das Heimspiel gegen die TSG Schnaitheim, die mit 25 Punkten auf Rang 13 steht. Dorfmerkingen II hat zuletzt einen Dämpfer hinnehmen müssen: Nach dem 4:0 gegen die Sportfreunde Lorch und dem 2:0 beim 1. FC Germania Bargau folgten ein 1:3 bei der SG Bettringen und ein 1:4 beim TSV Hüttlingen. Die TSG Schnaitheim kam zuletzt über ein 2:2 gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II, ein 2:1 gegen den TSV Hüttlingen und ein 1:3 gegen den FV 08 Unterkochen. Für den Spitzenreiter geht es um die Verteidigung von Rang eins, für Schnaitheim um wichtige Punkte in einer Tabellenregion, in der jeder Rückschlag sofort gefährlich werden kann.