Pflichtsieg unter Druck

– Foto: Sascha Drenth

„Die Favoritenrolle ist geklärt, man muss nur auf die Tabelle gucken. Wir sind zum Siegen verdammt“, sagte Trainer Timo Rathkamp. Twistringen führt die Tabelle mit 60 Punkten an, dicht gefolgt vom VfR Evesen, der nur einen Zähler Rückstand hat. Entsprechend hoch ist der Druck auf den Spitzenreiter.

Der SC Twistringen steht vor einer klaren Aufgabe: Am Samstag (15 Uhr) empfängt der Tabellenführer den abstiegsbedrohten TV Stuhr. Die Rollen sind eindeutig verteilt – und genau darin liegt die Herausforderung.

Der Gegner aus Stuhr reist als Tabellen-14. an und steckt mitten im Abstiegskampf. „Das wird ein schwieriges Spiel. Die werden alles reinhauen“, so Rathkamp. Entscheidend sei daher die eigene Herangehensweise: „Wenn wir aber an die Leistung aus der letzten Woche gegen Rehburg anknüpfen, müssen wir zu Hause gewinnen. Alles andere wäre eine herbe Enttäuschung.“

Morgen, 15:00 Uhr SC Twistringen Twistringen TV Stuhr Stuhr 15:00 PUSH

Gleichzeitig warnte der Trainer vor den bekannten Fallstricken. „Wenn wir den Gegner auf die leichte Schulter nehmen, wie vor zwei Wochen gegen Esperke und Helstorf, dann spielst du schnell wieder nur unentschieden.“ Die jüngsten Punktverluste dienen als Mahnung, die Partie mit voller Konzentration anzugehen.

Die Qualität seiner Mannschaft stellt Rathkamp dabei nicht infrage, knüpft sie jedoch klar an die Intensität. „Wenn wir an 100 Prozent kommen, können wir jeden schlagen. Aber 80, 90 oder 95 Prozent reichen nicht, dann wird es gegen jeden Gegner eng.“ Daraus ergibt sich eine eindeutige Forderung: „Deshalb müssen wir wieder alles auf den Platz bringen.“

Auch im Hinblick auf das Titelrennen formuliert Rathkamp die Zielsetzung unmissverständlich. „Wir brauchen die nächsten drei Punkte, wenn wir Evesen weiter unter Druck setzen wollen.“ Personell bleibt die Lage überschaubar: „Wir haben noch ein, zwei Fragezeichen, aber der Kader ist groß genug. Drei, vier Ausfälle wird es geben, trotzdem sind wir gut aufgestellt.“