Pflichtsieg nach frühem Schock

Mit einem Großbus und vielen Elternteilen als Zuschauer im Gepäck reiste der ASV Cham am vergangenen Samstag nach München-Ost zum Auswärtsduell beim SC Arcadia Messestadt. Die Hausherren überraschten die Chamer in den Anfangsminuten mit sehr offensivem Auftreten und gingen bereits in der dritten Minute in Führung. Der ASV war bis dato nicht auf dem Platz und kam erst nach dem Gegentreffer zu mehr Spielkontrolle. Diesen konnte Misslinger (11.), nach schöner Vorarbeit von Zollner Anja, mit einem gezielten Schuss in die Ecke ausgleichen. In der Folge gab es Chancen auf beiden Seiten. Der SC ließ hier eine Hundertprozentige liegen. Kurz vor der Pause gelang es Cham die Partie zu drehen. Einen langen Ball von Heigl verlängerte Schuhbauer per Kopf und Wittenzellner (34.), der auf diese Aktion spekuliert hatte, blieb vor dem gegnerischen Torwart cool und schoss zum 2:1 ein. Vom Start weg agierte der ASV im zweiten Spielabschnitt sehr dominant und sorgte folgerichtig für die Vorentscheidung in dieser Partie. Irrgang spielte einen schönen Flachpass zu Schuhbauer der alleine auf das SC-Tor zulief, aber uneigennützig auf den mitgelaufenen Wittenzellner (37.) querlegte und dieser nur noch einschieben musste. Mit einer feinen Einzelaktion belohnte sich Schuhbauer (40.) selbst für seine starke Leistung und erzielte den 4:1 Endstand. Die Gegenwehr von Arcadia Messestadt war damit gebrochen. Der ASV grüßt durch den Sieg weiter von der Spitze.