Pflichtsieg mit Warnung: Wolfsburg empfängt das Liga-Schlusslicht

Der Kontrast im Spielplan könnte kaum größer sein: Auf das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer folgt für den 1. FC Wolfsburg nun das Duell mit dem Schlusslicht SVG Göttingen 07 II. Die Rollen scheinen vor dem Heimspiel am Samstag klar verteilt – doch Trainer Bichel warnt vor Selbstzufriedenheit und verweist auf die offensive Stärke seiner Mannschaft.

Ein 0:1 beim ungeschlagenen Tabellenführer Eintracht Hahle liegt hinter dem 1. FC Wolfsburg – nun steht am Samstag (12.10.) das nächste Spiel in der Landesliga an: ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten SVG Göttingen 07 II. Auf dem Papier scheint die Ausgangslage eindeutig. Während Wolfsburg mit 12 Punkten aus sechs Spielen auf Platz drei rangiert, hat Göttingen erst einen Zähler auf dem Konto und noch keinen Sieg eingefahren.

Doch genau diese Konstellation sorgt bei Trainer Bichel Hendrick für Aufmerksamkeit. "Wir wollen definitiv weiter nachlegen und mit weiteren drei Punkten den Druck nach oben aufrecht erhalten", erklärt er. Gleichzeitig warnt er aber: "SVG hat letzte Woche den ersten Punkt in der Liga geholt und wird nachlegen wollen. Die konnten die Spiele alle knapp gestalten und spielen mutig nach vorne. Wir müssen von der ersten Minute wach sein, präsent sein und dann unsere Leistung abrufen."