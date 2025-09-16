Pflichtsieg mit Schattenseiten

Die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen II hat auch das siebte Saisonspiel ungeschlagen überstanden und ihre Spitzenposition in der Bezirksliga Hannover 2 weiter behauptet. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren zeigte das Team von Trainer Darijan Vlaski jedoch nicht die spielerische Dominanz der Vorwochen – stattdessen waren Effektivität und defensive Disziplin gefragt.
Da Vlaski selbst nicht an der Seitenlinie stand, analysierte er die Partie im Nachgang mit Videoaufzeichnungen und im Austausch mit seinem Trainerteam. Sein Fazit fiel nüchtern aus: „Ein durchwachsenes Bezirksliga-Spiel.“ Vor allem in der Anfangsphase hatte seine Elf große Mühe, sich gegen aggressive Gastgeber zu behaupten. Döhren ging durch Florian Koch bereits in der 12. Minute in Führung. „Sie haben in den ersten 20 bis 30 Minuten richtig Attacke gemacht und alles reingeworfen“, so Vlaski.
Zehn starke Minuten drehen das Spiel
Ramlingen benötigte einen Moment, um ins Spiel zu finden – nutzte dann jedoch zwei individuelle Fehler eiskalt aus. Zunächst traf Benedict Rahaus zum Ausgleich (21.), wenig später drehte Luca Tom Mussmann mit dem 2:1 (32.) die Partie. In der Folge bekam der Spitzenreiter das Spiel besser in den Griff, verpasste es aber, vorzeitig den Deckel draufzumachen. „Wir müssen viel früher das dritte Tor machen“, kritisierte Vlaski. Mehrere gute Gelegenheiten blieben ungenutzt.
In der zweiten Halbzeit blieb Döhren weitgehend ungefährlich, was Vlaski auch auf eine gewisse Verunsicherung beim Gegner zurückführte: „Man hat gemerkt, dass sie Angst hatten – wahrscheinlich auch wegen der letzten Wochen.“
Geschlossenheit als Erfolgsrezept
Personell war die Ramlinger U23 nicht in Bestbesetzung, dennoch reichte es dank eines erneut starken kollektiven Auftritts zum Dreier. „Was uns im Moment auszeichnet, ist die mannschaftliche Geschlossenheit“, sagte Vlaski. Die Defensivarbeit funktionierte, auch wenn nicht alle Spieler ihre Topform erreichten.
Derby gegen Burgdorf wirft Schatten voraus
Mit dem sechsten Saisonsieg aus sieben Spielen (19 Punkte) bleibt Ramlingen Spitzenreiter – dicht gefolgt vom TSV Burgdorf (16 Punkte), der am kommenden Wochenende zum Derby anreist. Vlaski kündigte bereits eine intensive Vorbereitung an: „Da müssen wir uns fußballerisch steigern. Das wird ein interessantes Spiel – Erster gegen Zweiter, wir kennen uns sehr gut.“ Es ist das erste Spitzenspiel der Saison – mit Signalwirkung für den weiteren Verlauf.
SpVgg Niedersachsen Döhren – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1:2
SpVgg Niedersachsen Döhren: Leon-Giuseppe Gottschalck, Lasse Dettmer, Nico Schlehuber (46. Till Fassauer), Lennart Güthoff, Philip Wagner (67. Christopher Wollny), Anthony Bleteh Doe (85. Till Wittmann), Tim Prietzel, Dodzi Julio Kotchi (67. Benedict Thomassek), Louis Bennett Liebold (55. Clarence Clinton Obasi), Illia Povalii, Florian Koch - Trainer: Patrick Heldt
SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Quentin Bach, Finn Beeneken, Maher Haqi Ismail (72. Hakim Ahmed Hikmat), Servan Duran, Fabijan Feraj, Pablo Saavedra-Gerke, Fawaz Fakhri Khiro (86. Jeremy Lee Finsel), Tibor Strutzke, Alieu-Badara Njie (60. Patrick Neuhaus), Luca Tom Mussmann (68. Torben Tepper), Benedict Rahaus (72. Bajo Kabiro) - Trainer: Darijan Vlaski
Schiedsrichter: Marlon Torben Ulbrich
Tore: 1:0 Florian Koch (12.), 1:1 Benedict Rahaus (21.), 1:2 Luca Tom Mussmann (32.)