Pflichtsieg mit Schattenseiten

– Foto: FuPa Stuttgart

Die U23 des SV Ramlingen/Ehlershausen II hat auch das siebte Saisonspiel ungeschlagen überstanden und ihre Spitzenposition in der Bezirksliga Hannover 2 weiter behauptet. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen die SpVgg Niedersachsen Döhren zeigte das Team von Trainer Darijan Vlaski jedoch nicht die spielerische Dominanz der Vorwochen – stattdessen waren Effektivität und defensive Disziplin gefragt.

Da Vlaski selbst nicht an der Seitenlinie stand, analysierte er die Partie im Nachgang mit Videoaufzeichnungen und im Austausch mit seinem Trainerteam. Sein Fazit fiel nüchtern aus: „Ein durchwachsenes Bezirksliga-Spiel.“ Vor allem in der Anfangsphase hatte seine Elf große Mühe, sich gegen aggressive Gastgeber zu behaupten. Döhren ging durch Florian Koch bereits in der 12. Minute in Führung. „Sie haben in den ersten 20 bis 30 Minuten richtig Attacke gemacht und alles reingeworfen“, so Vlaski. Zehn starke Minuten drehen das Spiel

Ramlingen benötigte einen Moment, um ins Spiel zu finden – nutzte dann jedoch zwei individuelle Fehler eiskalt aus. Zunächst traf Benedict Rahaus zum Ausgleich (21.), wenig später drehte Luca Tom Mussmann mit dem 2:1 (32.) die Partie. In der Folge bekam der Spitzenreiter das Spiel besser in den Griff, verpasste es aber, vorzeitig den Deckel draufzumachen. „Wir müssen viel früher das dritte Tor machen“, kritisierte Vlaski. Mehrere gute Gelegenheiten blieben ungenutzt. In der zweiten Halbzeit blieb Döhren weitgehend ungefährlich, was Vlaski auch auf eine gewisse Verunsicherung beim Gegner zurückführte: „Man hat gemerkt, dass sie Angst hatten – wahrscheinlich auch wegen der letzten Wochen.“