Pflichtsieg mit kurzer Unsicherheit

– Foto: Volkhard Patten

Nach klarer Führung kommt der Gast noch einmal heran, ehe Stelingen die Partie spät deutlich macht. Trainer Edis Bajrovic kritisiert vor allem die Chancenverwertung.

„Insgesamt war es der erwartete Pflichtsieg für uns“, sagt Trainer Edis Bajrovic. Dennoch fällt seine Analyse deutlich differenzierter aus, als es das Endergebnis vermuten lässt.

Es ist ein Ergebnis, das keine Fragen offenlässt – zumindest auf den ersten Blick. Mit 8:2 besiegt der TSV Stelingen die TuS Altwarmbüchen und bleibt damit weiter in Schlagdistanz zur Spitze der Bezirksliga Hannover Staffel 2.

Dabei beginnt die Partie zunächst erwartungsgemäß. Jannis Bovenschen (21.), Dustin Quast (22.) und Marc-Benjamin Klusmann (26.) sorgen früh für eine klare Führung der Gastgeber. Doch trotz der drei Tore bleibt Bajrovic mit dem ersten Durchgang nur bedingt zufrieden. „Mit der ersten Halbzeit bin ich allerdings nur teilweise zufrieden, weil wir erneut extrem viele Torchancen liegen gelassen haben. Eigentlich müssen wir bereits zur Pause deutlich höher führen.“

Altwarmbüchen bleibt dadurch im Spiel und verkürzt noch vor der Pause durch Marek Müller auf 1:3 (36.). Kurz nach Wiederbeginn trifft Steve Schumann sogar zum 2:3 (52.) – und plötzlich wirkt die Partie offener, als sie es lange gewesen war.

„Trotzdem hatte Altwarmbüchen zu Beginn der zweiten Halbzeit eine gute Phase über zehn bis fünfzehn Minuten. Beim Stand von 3:2 hatte man schon kurz das Gefühl, dass vielleicht sogar der Ausgleich in der Luft liegen könnte“, sagt Bajrovic.

Doch genau in dieser Phase findet Stelingen zurück zur Kontrolle – und diesmal auch zur Konsequenz vor dem Tor. „In der zweiten Halbzeit wurde das deutlich besser. Wir waren klarer, zielstrebiger und konsequenter vor dem Tor.“

Die Folge ist eine Schlussphase, in der das Ergebnis deutlich anwächst. Jannis Bovenschen trifft erneut (72.), danach erhöhen Elias Göhr (79.), Luca Nuel Biskup (80.), Jannik Klemm (83.) und Lukas Brinkmann (90.) auf 8:2.

„Dadurch haben wir dann auch die entsprechende Anzahl an Treffern erzielt“, sagt Bajrovic. Trotz der kurzen Unsicherheit nach dem 2:3 sieht er den Sieg letztlich nie ernsthaft gefährdet: „Am Ende waren wir aber klar spielbestimmend und haben das Spiel insgesamt ungefährdet und auch völlig verdient gewonnen.“

TSV Stelingen – TuS Altwarmbüchen 8:2

TSV Stelingen: Gianluca Brascia, Max Adamski, Justin Fehder, Marc-Benjamin Klusmann, Jonathan Mai (78. Harun Aydemir), Andre Vogelsang (22. Elias Göhr), Richard Leimann, Jannis Bovenschen, Dustin Quast (61. Jannik Klemm), Dennis Zabel (61. Lukas Brinkmann) - Trainer: Edis Bajrovic

TuS Altwarmbüchen: Nils Kühnen, Levent Coknez (45. Mattis Möller), Tom Luis Herzog, Marek Müller (78. Timo Rowold), Marco Faulborn (77. Alexander Müller), Dustin Oliver Hübner, Daniel Hector Patino Mosquera, Devin Dollmann, Yannik Gruhn, Maurice Rahaus, Steve Schumann - Trainer: Sebastian Schmidt

Schiedsrichter: Marc Ehrig

Tore: 1:0 Jannis Bovenschen (21.), 2:0 Dustin Quast (22.), 3:0 Marc-Benjamin Klusmann (26.), 3:1 Marek Müller (36.), 3:2 Steve Schumann (52.), 4:2 Jannis Bovenschen (72.), 5:2 Elias Göhr (79.), 6:2 Luca Nuel Biskup (80.), 7:2 Jannik Klemm (83.), 8:2 Lukas Brinkmann (90.)