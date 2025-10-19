– Foto: Jens Körner

Pflichtsieg mit Köpfchen: TSG Hofherrnweiler bezwingt FC Esslingen 2:0 Fußball, Verbandsliga: Das Tabellenschlusslicht aus Esslingen war in Hofherrnweiler zu Gast und unterlag mit 0:2. Verlinkte Inhalte Verbandsliga WFV Hofherrnw. FC Esslingen

Mit einem knappen „Pflicht erfüllt“ könnte man die Begegnung der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der Verbandsliga Württemberg gegen den Tabellenletzten FC Esslingen zusammenfassen. Nach dem 1:1 gegen Kellerkind Heilbronn in der Vorwoche wollte man einen weiteren Punktverlust gegen ein Team aus der Abstiegszone strikt vermeiden.

Gestern, 15:30 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach Hofherrnw. FC Esslingen FC Esslingen 2 0 Abpfiff Und dies zeigte die Faber-Elf von Beginn an auch auf dem Platz. Ohne die ganz große Dominanz wusste das Team zu überzeugen und hatte ein Chancenplus. Esslingen igelte sich jedoch keineswegs ein und konnte hin und wieder Nadelstiche setzen. In Halbzeit eins hatte die TSG mehr Torschüsse als der Gast - Unter anderem versuchten es je zweimal erfolglos Damjan Bucan und Rechtsverteidiger Tim Ruth. Jermain Ibrahim verfehlte das Tor seinerseits nur knapp.

Diesem ebenfalls sehr nah kam der FC Esslingen nach 41 Minuten. Aus acht Metern parierte Torwart Joshua Barth aber glänzend zur Ecke. So ging es pari in die Pause. Nach dem Seitenwechsel lief die TSG mit einer etwas offensiveren Grundordnung auf. Flügelspieler Muhamed Sanyang ersetzte den defensiven Mittelfeldspieler Nico Freitag. Und offensichtlich zeigte dies direkt Wirkung. Keine zwei Minuten war die Partie wieder angepfiffen, schon lag die Kugel im Esslinger Gehäuse. Nach einer hohen Hereingabe vom auffälligen Ruth stand Kapitän Nicola Zahner am langen Pfosten frei und köpfte ein - eigentlich nicht die Spezialität des Kreativspielers.