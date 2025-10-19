Pflichtsieg mit Köpfchen: TSG Hofherrnweiler bezwingt FC Esslingen 2:0

Mit einem knappen „Pflicht erfüllt“ könnte man die Begegnung der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach in der Verbandsliga Württemberg gegen den Tabellenletzten FC Esslingen zusammenfassen. Nach dem 1:1 gegen Kellerkind Heilbronn in der Vorwoche wollte man einen weiteren Punktverlust gegen ein Team aus der Abstiegszone strikt vermeiden.
Und dies zeigte die Faber-Elf von Beginn an auch auf dem Platz. Ohne die ganz große Dominanz wusste das Team zu überzeugen und hatte ein Chancenplus. Esslingen igelte sich jedoch keineswegs ein und konnte hin und wieder Nadelstiche setzen. In Halbzeit eins hatte die TSG mehr Torschüsse als der Gast - Unter anderem versuchten es je zweimal erfolglos Damjan Bucan und Rechtsverteidiger Tim Ruth. Jermain Ibrahim verfehlte das Tor seinerseits nur knapp.
Diesem ebenfalls sehr nah kam der FC Esslingen nach 41 Minuten. Aus acht Metern parierte Torwart Joshua Barth aber glänzend zur Ecke. So ging es pari in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel lief die TSG mit einer etwas offensiveren Grundordnung auf. Flügelspieler Muhamed Sanyang ersetzte den defensiven Mittelfeldspieler Nico Freitag. Und offensichtlich zeigte dies direkt Wirkung. Keine zwei Minuten war die Partie wieder angepfiffen, schon lag die Kugel im Esslinger Gehäuse. Nach einer hohen Hereingabe vom auffälligen Ruth stand Kapitän Nicola Zahner am langen Pfosten frei und köpfte ein - eigentlich nicht die Spezialität des Kreativspielers.
Esslingen ließ sich vom schnellen Rückstand nicht beeindrucken und blieb bei seinem Spiel - Defensive Kompaktheit gepaart mit vereinzelten Offensivaktionen. Zwar war die junge Angriffsreihe der Gäste engagiert. Jedoch hatte man das Gefühl, dass dem Kader etwas Erfahrung und Abgezocktheit fehlt.
Und so war es die TSG, die die Partie nach 70 Minuten vorzeitig entschied. Der gerade erst eingewechselte Philipp Tabatabai wurde von Nico Zahner in Szene gesetzt und traf aus fünf Metern mit seinem ersten Ballkontakt. In den verbleibenden zwanzig Minuten passierte nicht mehr viel. Die TSG spielte routiniert zu Ende. Auch von Esslingen kam kaum noch etwas. Das zweite Tor schien den Neckarstädtern den Zahn gezogen zu haben.
So bleibt die TSG zum vierten Mal in Folge ungeschlagen und holte in diesem Zeitraum zehn von zwölf Punkten. In der Tabelle geht es vorerst einen Platz nach oben auf Rang fünf. Dorfmerkingen kann allerdings noch vorbeiziehen. In der Folgewoche geht es für die Weststädter auswärts in Tübingen um Zähler.