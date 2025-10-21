"Pflichtsieg" mit Bravour geholt! Acosta gewinnt 5:1

Trainer Joshua Sievert zeigte sich nach dem Pflichtsieg zufrieden: „Grundsätzlich war es erst mal ein Spiel, wie wir es erwartet haben, gegen einen recht abwartenden, tiefstehenden Gegner, der immer wieder auf Kontermöglichkeiten gelauert hat.“ Seine Mannschaft sei „sehr gut ins Spiel gekommen“, habe „eine ganz gute Spielkontrolle und Spieldominanz“ gehabt und wenig zugelassen.

Nach anfänglichen Anpassungen traf Kaba doppelt (32., 42.) zur verdienten 2:0-Führung. Kurz vor der Pause kam Sülbeck jedoch per Freistoßtor zum Anschluss (45.+2). „Den Freistoß haben wir leider auch zum wiederholten Mal in der Saison recht schläfrig verteidigt“, ärgerte sich Sievert.

In der zweiten Halbzeit dominierte Acosta erneut das Geschehen. „Wir hatten über die gesamte Zeit eine gute Kontrolle im Spiel. Sülbeck hatte zwar Akzente nach vorne, aber keine klaren Torchancen“, erklärte der Coach. Kaba entschied die Partie schließlich mit zwei weiteren Treffern (79., 81.), ehe Ada in der 90. Minute das 5:1 erzielte.

„Ich würde sagen, es war grundsätzlich wirklich ein sehr guter Auftritt – verdiente drei Punkte, war ja auch der Pflichtsieg, wie wir ihn vorher ausgeschrieben haben“, bilanzierte Sievert. Mit Blick auf die kommende Aufgabe fügte er hinzu: „Die tatsächliche Feuerprobe ist jetzt natürlich Bovenden – da wollen wir zeigen, dass wir auch mit Top-Mannschaften in der Liga mithalten können.“

Während die Braunschweiger also auf Platz neun kletterten und an den Rivalen auf der anderen Seite des Parks vorbeizogen, bleibt der Aufsteiger Sülbeck/Immensen punktlos ganz unten. Die Südniedersachsen spielen am kommenden Spieltag im Aufsteigerduell gegen Germania Wolfenbüttel.