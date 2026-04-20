Pflichtsieg mit Anlauf

– Foto: Pierre Schmidt

Aufstellung des VfR Hausen:

Mettenberger – Schnurr (83. Mutlu), Arjonit Rexhepi, Schellbach, Suwareh (65. Tekbas), Einecker (65. Bacelic), Faller (C), Bektasi, Ngonge Mboyo, Altin Rexhepi (86. Wiesler), Häringer.

Zuschauer: 120.

Schiedsrichter:

Christian Gehring (SV Zunsweier/Bezirk Offenburg).

Assistenten:

(1.) Fabian Mauz.

(2.) Jan Fischer.

Gegen den Tabellenletzten …

… bedurfte es einer Steigerung nach der Pause.

Die Möhlinkicker begannen gut und hatten in Minute drei gleich eine große Möglichkeit. Altin Rexhepi tauchte frei vor dem Gästekeeper Jannik Kübler auf, dieser blieb in der Eins-gegen-eins-Situation aber der Sieger.

In der 9. Spielminute stand Melvin Phillip alleine vor VfR-Goalie Marvin Mettenberger, der das 0:1 mit einer starken Reaktion verhinderte. Dann hatte Team 1 drei große Chancen am Stück. Minute 13 – einen Flachschuss von der rechten Seite durch Kapitän Maximilian Faller verpasste Shqipon Bektasi ganz knapp, und der Ball zischte haarscharf links vorbei. In der 22. Minute zog Leandro Einecker flach ab, Jannik Kübler konnte die Kugel nur abklatschen und Ablie Suwareh musste nur noch einschieben, schoss aber ans Außennetz. Nur drei Zeigerumdrehungen danach (25.) gab es eine schöne Kombination über Yannick Häringer, Philipp Schnurr und Altin Rexhepi. Letzterer zielte wieder knapp links unten vorbei.

Es kam, wie es kommen musste: das 0:1 in der 30. Spielminute. Mit einem satten und präzisen Flachschuss erzielte dies Gästekapitän Pascal Staiger. Fast wäre sogar noch das 0:2 (32.) gefallen. Nach einem langen Lauf verfehlte Gästeangreifer Dean Savic das VfR-Gehäuse aus 16 Metern nur haarscharf.

Mit dem Halbzeitpfiff dann doch noch der erlösende erste Treffer für den VfR Hausen. Arjonit Rexhepi schnippelte einen Freistoß butterweich in den FC-08-Strafraum, und der einlaufende Shqipon Bektasi köpfelte das Spielgerät zum 1:1 (45.) ein.

Halbzeit.

Im zweiten Abschnitt zog der VfR die Partie sofort an sich und war durchweg klar überlegen. In der 47. Minute schlenzte Ablie Suwareh die Kugel aus 20 Metern nur ganz „dünn“ am rechten Dreieck vorbei. Nur eine Minute später setzte Leandro Einecker einen Eckball auf die Torlatte. Minute 50 – da war sie dann, die inzwischen hochverdiente 2:1-Führung für Gelb-Schwarz.

Eine Topflanke von der linken Seite legte Tom Schellbach mit „Schleifchen“ für Torjäger Shqipon Bektasi auf, der zu seinem 12. Saisontreffer vollendete.

Den Deckel drauf machte dann in der 72. Minute Yannick Häringer mit dem 3:1-Endstand. Der eingewechselte Ahmet Eren Tekbas wurde im Strafraum der Villinger gelegt, und der spielende Co-Trainer verwandelte den Strafstoß sicher.

Die Schlussviertelstunde bestand dann aus einigen Wechseln hüben wie drüben.

Ein Lob an das junge Gästeteam, eine wirkliche U23, die durchweg versuchte, Fußball zu spielen. Ein Kompliment auch an die Spielleitung, die das faire Spiel unauffällig und fehlerlos über die Bühne brachte.

Am Ende steht ein Pflichtsieg für den VfR Hausen und die Vorfreude auf eine intensive Trainingswoche. Denn nächsten Samstag, 25.04.2026, kommt der Tabellenführer FC Teningen in die Hausener Möhlinarena. Da ist ja noch eine Rechnung offen – von der 0:4-Klatsche im Vorspiel (!!!).

Mike Gaulrapp (VfR Hausen).