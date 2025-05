Pflichtsieg in Schöneberg

Vergangenen Mittwoch stand unter der Woche das Nachholspiel der TSV Immenhausen II beim TSV Schöneberg II an. Bei den Gästen vertrat Christian Exner den urlaubsbedingt verhinderten Trainer Pascal Göhl und konnte auf einen voll besetzten Kader gegen das Tabellenschlusslicht zurückgreifen.

Doch das Spiel begann zunächst alles andere als geplant und bereits in der 3. Minute ging der TSV Schöneberg durch Dakhil Hamo Hussein Sino mit 1:0 in Führung nach einem Abstimmungsfehler auf Seiten der TSV Immenhausen von Innenverteidiger Mert Ongun und Torwart Andy Rehrmann.

In der 2. Halbzeit machten die Gäste dann mit einem Dreierpack durch Marcel Hausmann und einem direkten Freistoßtor von Roman Sedmera alles klar. In der Nachspielzeit konnte erneut Dakhil Hamo Hussein Sino eine kosmetische Korrektur am Ergebnis vornehmen und auf den 2:6 Endstand verkürzen.

Am Ende war es keine gute Leistung der TSV Immenhausen, die ihrer Pflicht jedoch nachgekommen ist und beim Tabellenschlusslicht einen „Dreier“ mit Hause genommen hat.

Aufstellung TSV Immenhausen:

Andy Rehrmann, Tobias Briele (46‘ Marcel Quambusch), Leon Beilstein (68‘ Samuel Hartig), Mert Ongun, Colin Schöps, Kevin Sieckmann (76‘ Tobias Briele), Nasim Ghasemi, Samuel Hartig (46‘ Adrian Handel), Roman Sedmera, Marcel Hausmann, Luca Marinho da Costa (46‘ Nico Rottstädt)

Trainer: Christian Exner

Tore:

1:0 Dakhil Hamo Hussein Sino (3')

1:1 Nasim Ghasemi (17')

1:2 Luca Marinho da Costa (31‘ - Vorlage Roman Sedmera)

1:3 Marcel Hausmann (50‘ - Vorlage Nasim Ghasemi)

1:4 Marcel Hausmann (68‘)

1:5 Roman Sedmera (73‘)

1:6 Marcel Hausmann (89‘ - Vorlage Nasim Ghasemi)

2:6 Dakhil Hamo Hussein Sino (90' + 1)