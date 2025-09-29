 2025-09-26T13:47:28.965Z

Pflichtsieg in Geislingen – Weilheim bleibt cool! 🔴⚪⚽

Abpfiff

Einen wichtigen 5:0-Auswärtssieg feierte der TSV Weilheim beim SC Geislingen II.

Zwar ist die Formkurve zuletzt nicht nach Wunsch verlaufen, doch in Geislingen zeigten die Weilheimer die richtige Reaktion. Morris Maier (24.) und Jannick Hoyler (27.) stellten früh die Weichen. Nach der Pause und einer Gelb-Roten Karte für Geislingen (48.) ließ der TSV nichts mehr anbrennen.

Michael Hartig (65.), Gabriele Giacobbe (79.) und Nani Pascal Amekpo (90.) machten den deutlichen Erfolg perfekt.

Trainer Salvatore De Rosa bilanzierte:

„Das war eine einseitige Nummer. In der ersten Halbzeit hätte Geislingen zwar das Anschlusstor machen können, aber das war es auch.“

📊 Endstand: SC Geislingen II – TSV Weilheim/Teck 0:5

⚽ Tore: Maier, Hoyler, Hartig, Giacobbe, Amekpo

Mit diesem Sieg verschafft sich der TSV wichtige Luft im Abstiegskampf und geht mit Rückenwind in die nächsten Aufgaben:

👉 Pokal-Duell gegen Plochingen (Donnerstag)

👉 Ligaspiel gegen Salach (Sonntag)

