Pflichtsieg im Bernhardt-Vocke-Stadion

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Nach Monaten auf dem Kunstrasenplatz durfte die TSV Immenhausen am Wochenende endlich wieder im Bernhardt-Vocke-Stadion auflaufen und feierte einen 3:0-Erfolg gegen die Reserve des FSV Dörnberg. Dabei war es zwar nicht die beste Leistung der Grün-Weißen, doch am Ende zählen die Punkte.

Die Gäste aus Dörnberg kamen mutig aus der Kabine und hätten beinahe früh in Führung gehen können. Immenhausen brauchte einige Minuten, um sich an das deutlich größere Spielfeld zu gewöhnen, kam dann aber besser in die Partie.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte der entscheidende Moment: Oliver Speer startete aus dem eigenen Strafraum einen sehenswerten Sololauf über das gesamte Feld, ließ mehrere Gegenspieler stehen und vollendete eiskalt zur 1:0-Pausenführung (45.+2).