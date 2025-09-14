Pflichtsieg gegen das Schlusslicht – Moorenweis tut sich schwer

Am Ende stand ein 4:1-Sieg. Doch der TSV Moorenweis tat sich gegen Schlusslicht FT Jahn Landsberg schwerer, als das Ergebnis es vermuten lässt.

Moorenweis - Mit einem 4:1 (1:0) gegen die FT Jahn Landsberg hat der TSV Moorenweis Anschluss an das Spitzentrio gehalten. Dies war vor allem Elias Dietrich zu verdanken, der dreimal ins Schwarze getroffen hatte. Den Schlusspunkt hatte Moritz Furtner gesetzt. Teamsprecher Andreas Otter sprach allerdings von einem eher zähen Spiel. „Es war so ein bisschen in den Köpfen, dass Landsberg Tabellenletzter ist.“ Das sah Otter als einen Grund dafür, dass der Motor der Gastgeber nicht ganz so rund lief wie im letzten Heimspiel gegen Weßling. Trotzdem war die knappe Halbzeitführung verdient.

Wacher aus der Kabine kamen dann allerdings die Gäste aus dem Nachlandkreis, die durch Karlo Kvesic in der 50. Minute etwas überraschend zum Ausgleich kamen. Otter zog aber aus diesem Gegentreffer etwas Positives. „Wir sind dadurch wach geworden und haben das Spiel so richtig in die Hand genommen.“

Luft nach oben

Allerdings dauerte es weitere zehn Minuten, ehe sich der zunehmende Druck der Gastgeber auch zahlenmäßig bemerkbar gemacht hatte. Dann aber holte der TSV zum Doppelschlag aus, der gut 20 Minuten vor Schluss die Entscheidung bedeutete. Am Ende sei der Sieg in der Höhe verdient gewesen, so Otter. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, aber mit Luft nach oben.“