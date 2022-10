Pflichtsieg für Freihung gegen Traßlberg II

FC Freihung siegt zuhause gegen Traßlberg II

Eine zähe Partie sahen die Zuschauer in Freihung gegen die Reserve des SV Traßlberg. Zwar nahmen die Hausherren von Anfang an das Zepter in die Hand, jedoch die Gäste ließen durch ihre gut gestaffelt und defensiv ausgerichtete Abwehr fast keine Torgelegenheit zu. In der 18. Minute wurde Rudlof Domi im 16er gefoult, der fällige Strafstoß konnte jedoch nicht verwertet werden.

In der 31. Minute dann doch die Führung zum 1:0. Nach einer Ecke bekamen die Gäste den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und Youngster Schlosser Alex zirkelte mit seinem schwachen linken Fuß das Leder ins rechte Lattendreieck.

Quasi mit dem Halbzeitpfiff schraubte Rudlof Dominik das Ergebnis auf 2:0 hoch. Vorausgegangen war eine Hereingabe von Horn Patrick, mit einer perfekten Ballannahme beförderte „Rudl“ das Spielgerät ebenfalls sehenswert in die Maschen.