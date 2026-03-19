Pflichtsieg für Fortuna Köln, Wuppertal und Velbert müssen siegen

Spieltag 27 in der Regionalliga West: Wenn SC Fortuna Köln gegen SV Rödinghausen seine Spitzenposition ausbauen will, RW Oberhausen gegen SC Wiedenbrück nachlegen muss und FC Schalke 04 II bei Fortuna Düsseldorf II gefordert ist, steigt ein Spieltag mit klaren Rollen - und versteckten Gefahren.
Der VfL Bochum II gehört zu den formstärkeren Teams der letzten Wochen, trifft jedoch auf die ebenfalls stabilen Sportfreunde Siegen. Die Gäste stehen als Aufsteiger im oberen Tabellenmittelfeld und haben zuletzt wichtige Punkte gesammelt. Bochum hingegen arbeitet sich langsam aus dem unteren Bereich heraus. Eine Partie auf Augenhöhe, in der Kleinigkeiten entscheiden könnten.
FC Schalke 04 II reist als klarer Favorit nach Düsseldorf, doch die Fortuna Düsseldorf II ist schwer einzuschätzen. Während Schalke im oberen Tabellendrittel etabliert ist, schwankt die Fortuna zwischen ordentlichen Leistungen und Rückschlägen. Für Schalke ist es ein wichtiges Spiel im Rennen um die vorderen Plätze - ein Selbstläufer wird es aber nicht.
Der Bonner SC benötigt im Abstiegskampf jeden Punkt, bekommt es jedoch mit Borussia Dortmund II zu tun. Die Dortmunder bewegen sich im erweiterten Verfolgerfeld und haben die Qualität, solche Spiele zu kontrollieren. Für Bonn wird es darauf ankommen, defensiv stabil zu stehen und auf Umschaltmomente zu setzen.
Tabellenführer SC Fortuna Köln geht mit klaren Vorteilen in das Heimspiel gegen SV Rödinghausen. Die Fortuna ist aktuell das konstanteste Team der Liga und verfügt über die beste Form. Rödinghausen hingegen steckt tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte. Alles spricht für die Gastgeber, doch genau diese Konstellation birgt bekanntlich ihre eigenen Gefahren.
Im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Duell: Der 1. FC Bocholt empfängt die SSVg Velbert. Beide Teams stehen unter Druck und brauchen dringend Punkte. Bocholt hat leicht bessere Ausgangsbedingungen, doch Velbert wird alles investieren, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“.
Für den Wuppertaler SV wird die Lage zunehmend kritisch. Gegen die Sportfreunde Lotte steht ein richtungsweisendes Spiel an. Während Lotte im gesicherten Mittelfeld steht, kämpft Wuppertal gegen den Abstieg und zeigt zuletzt eine schwache Form. Ein Sieg ist für den WSV fast schon Pflicht.
Zwei Teams aus dem oberen und unteren Mittelfeld treffen aufeinander: Borussia Mönchengladbach II empfängt den SC Paderborn 07 II. Beide Mannschaften bewegen sich im Niemandsland der Tabelle, könnten mit einem Sieg aber den Anschluss nach oben herstellen. Die Formkurven sind wechselhaft - ein offenes Spiel ist zu erwarten.
RW Oberhausen steht vor einer Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SC Wiedenbrück. Als Tabellenzweiter darf sich Oberhausen keinen Ausrutscher erlauben, will man im Aufstiegsrennen bleiben. Wiedenbrück hingegen braucht jeden Punkt, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.
Zum Abschluss trifft der FC Gütersloh auf den 1. FC Köln II. Beide Teams befinden sich im oberen Mittelfeld und könnten mit einem Sieg den Anschluss an die Spitzengruppe herstellen. Während Gütersloh zuletzt etwas schwächer unterwegs war, zeigte Köln immer wieder starke Phasen. Eine Partie mit offenem Ausgang.