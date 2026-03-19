Pflichtsieg für Fortuna Köln, Wuppertal und Velbert müssen siegen

Spieltag in der Regionalliga West. – Foto: Patrik Otte

Spieltag 27 in der Regionalliga West: Wenn SC Fortuna Köln gegen SV Rödinghausen seine Spitzenposition ausbauen will, RW Oberhausen gegen SC Wiedenbrück nachlegen muss und FC Schalke 04 II bei Fortuna Düsseldorf II gefordert ist, steigt ein Spieltag mit klaren Rollen - und versteckten Gefahren.

Auftakt in Bochum, Bonn in Dortmund

Morgen, 19:30 Uhr VfL Bochum VfL Bochum II Sportfreunde Siegen SF Siegen 19:30 live PUSH

Der VfL Bochum II gehört zu den formstärkeren Teams der letzten Wochen, trifft jedoch auf die ebenfalls stabilen Sportfreunde Siegen. Die Gäste stehen als Aufsteiger im oberen Tabellenmittelfeld und haben zuletzt wichtige Punkte gesammelt. Bochum hingegen arbeitet sich langsam aus dem unteren Bereich heraus. Eine Partie auf Augenhöhe, in der Kleinigkeiten entscheiden könnten.

FC Schalke 04 II reist als klarer Favorit nach Düsseldorf, doch die Fortuna Düsseldorf II ist schwer einzuschätzen. Während Schalke im oberen Tabellendrittel etabliert ist, schwankt die Fortuna zwischen ordentlichen Leistungen und Rückschlägen. Für Schalke ist es ein wichtiges Spiel im Rennen um die vorderen Plätze - ein Selbstläufer wird es aber nicht.

Der Bonner SC benötigt im Abstiegskampf jeden Punkt, bekommt es jedoch mit Borussia Dortmund II zu tun. Die Dortmunder bewegen sich im erweiterten Verfolgerfeld und haben die Qualität, solche Spiele zu kontrollieren. Für Bonn wird es darauf ankommen, defensiv stabil zu stehen und auf Umschaltmomente zu setzen.

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr SC Fortuna Köln Fortuna Köln SV Rödinghausen SV Rödinghausen 14:00 live PUSH

Tabellenführer SC Fortuna Köln geht mit klaren Vorteilen in das Heimspiel gegen SV Rödinghausen. Die Fortuna ist aktuell das konstanteste Team der Liga und verfügt über die beste Form. Rödinghausen hingegen steckt tief im Tabellenkeller und benötigt dringend Punkte. Alles spricht für die Gastgeber, doch genau diese Konstellation birgt bekanntlich ihre eigenen Gefahren. Velbert und Wuppertal unter Zugzwang

Im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Duell: Der 1. FC Bocholt empfängt die SSVg Velbert. Beide Teams stehen unter Druck und brauchen dringend Punkte. Bocholt hat leicht bessere Ausgangsbedingungen, doch Velbert wird alles investieren, um den Anschluss nicht zu verlieren. Ein klassisches „Sechs-Punkte-Spiel“.

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 PUSH

Für den Wuppertaler SV wird die Lage zunehmend kritisch. Gegen die Sportfreunde Lotte steht ein richtungsweisendes Spiel an. Während Lotte im gesicherten Mittelfeld steht, kämpft Wuppertal gegen den Abstieg und zeigt zuletzt eine schwache Form. Ein Sieg ist für den WSV fast schon Pflicht. RW Oberhausen kann Niederrhein-Teams gegen Wiedenbrück helfen

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 II 14:00 PUSH

Zwei Teams aus dem oberen und unteren Mittelfeld treffen aufeinander: Borussia Mönchengladbach II empfängt den SC Paderborn 07 II. Beide Mannschaften bewegen sich im Niemandsland der Tabelle, könnten mit einem Sieg aber den Anschluss nach oben herstellen. Die Formkurven sind wechselhaft - ein offenes Spiel ist zu erwarten.

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr RW Oberhausen RW Oberhausen SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 14:00 live PUSH

RW Oberhausen steht vor einer Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SC Wiedenbrück. Als Tabellenzweiter darf sich Oberhausen keinen Ausrutscher erlauben, will man im Aufstiegsrennen bleiben. Wiedenbrück hingegen braucht jeden Punkt, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.