Pflichtsieg für den SC Meso-Nassau

In einem auf schwachem A Liga Niveau stehendem Spiel, hatte man keine großen Probleme gegen den SV Niedernhausen2 mit 5:0 einen Heimsieg zu landen. Dadurch hat man sich erstmal von der Abstiegszone entfernt. Die Gäste um Oldie Michael Blenske waren im Spiel nach vorne harmlos. Einzig der schnelle Al vin Mehra konnte hier und da für Gefahr sorgen..Die wenigen guten Chancen waren aber eine leichte Beute für Messi Azar im Tor der Gastgeber. Es dauerte allerdings eine halbe Stunde, ehe Timo Azar nach einer gelungenen Kombination zum 1:0traf.

Nur 1 Minute später erzielte der gut aufgelegte Timo Azar mit einem Gewaltschuss das 2:0. Marvin Kreim mit seinem 1.Saisontreffer stellte den 3:0 Halbzeitstand her. In der 2. Halbzeit erhöhte Gabriel Yacoub auf 4:0.Den Endstand zum 5:0 besorgte Alex Karapetian mit einem trockenen Flachschuss in der88. Minute. Wohltuend die faire Gangart so das Schiedsrichter Ginster ohne Karten auskam.

FAZIT:EIN 3er der ohne zu überzeugen zustande kam. Dafür waren doch zu viele Ungenauigkeiten im Spiel und die Torausbeute gegen Schwache Gäste wieder einmal nicht effizient genug.