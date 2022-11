Pflichtsieg bringt VfL wieder auf Platz 2!

Über eine Stunde machte ein Traumtor von Valentin Sachsenmaier aus der 11. Minute per Direktabnahme aus über 20 Metern unter die Latte den einzigen zählbaren Unterschied zwischen dem VfL und dem Tabellenneunten Mögglingen aus. Der VfL war zwar spielerisch überlegen, konnte sich aber nur wenige Torchancen erspielen und ließ durch Benedikt Sachsenmaier in der 37.Minute die Riesenchance zum 2:0 ungenutzt. Ein Doppelpack von Joker Christian Herr, der in der 65. und 67. Minute zweimal richtig stand und cool verwandelte, entschied die Partie für den VfL. In der 73. Minute war Valentin Sachsenmaier frei durch, umkurvte lässig den Torwart und schob den Ball nach einer kleinen Ehrenrunde locker zum 4:0 über die Linie. Mögglingen kam nach einem Eckball in der 77. Minute nur noch zum Ehrentreffer.