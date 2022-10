Pflichtsieg beim Spiel der vergebenen Möglichkeiten

So brachte erst in der 20. Minute ein schöner Spielzug, eingeleitet von Worbis auf Wadi zu Gerich, das 0:1, bei dem der einheimische Torhüter keine Abwehrmöglichkeit hatte.

In der zweiten Hälfte setzte sich diese Spielweise weiter fort, ein scheinbar überlegener Gast mit viel Ballbesitz hätte bei klügeren Abspielen in der Box schon viel klarer führen müssen.

Zwischendurch wurde der überragende Gästetorhüter Dennis Kamuf durch einige Hochkaräter der Gastgeber geprüft, die er jedoch routiniert entschärfte.

Im weiteren Verlauf der Partie gab es unzählige Möglichkeiten, die für ein besseres Torverhältnis hätten sorgen können.

So dauerte es bis zur Schlussphase, in der Gerich den Ball von der linken Außenlinie quer durch den Strafraum an Freund und Feind vorbei auf Wadi brachte, der in Minute 84 mit einem strammen Schuss in die linke untere Ecke die Niederlage der Gastgeber besiegelte.

Am kommenden Donnerstag um 19.00 Uhr wird auf dem Östringer Waldbuckel die am letzten Sonntag ausgefallene Begegnung gegen den momentanen Spitzenreiter VFB Bretten II nachgeholt.

Mit etwas mehr Übersicht und weniger Egoismus darf durchaus gehofft werden, dass auch die nächsten drei Punkte zu Hause bleiben.

(R.J./E.O.)