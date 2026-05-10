Pflichtsieg bei Kosova: Landshut ist so gut wie Meister

Das Fast-Meisterfoto der SpVgg Landshut vom Regensburger Weinweg. – Foto: Florian Würthele

Nun kann das Meister-Bier endgültig kaltgestellt werden in der niederbayerischen Hauptstadt! Die SpVgg Landshut fuhr am Sonntagnachmittag bei Absteiger FC Kosova den anvisierten Pflichtsieg ein und ist so gut wie Meister. Kurzzeitig musste die Mannschaft von Spielercoach Sebastian Maier im zweiten Durchgang zittern. Hintenraus zog sie aber nochmal die Züge an und gewann am Regensburger Weinweg letztlich standesgemäß mit 5:1 (2:0). Damit geht die „Spiele“ mit drei Punkten Vorsprung und einer um elf Tore besseren Tordifferenz gegenüber dem Rangzweiten TSV Seebach in den letzten Spieltag. Der direkte Vergleich ist pari. Da dürfte nun wirklich nichts mehr anbrennen für die Landshuter... Auch das Parallelspiel mündete in einem 5:1-Sieg. Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf feierte gegen die DJK Vornbach einen gelungen Heimabschluss und kann nächste Woche noch die 60 Punkte knacken. Für beide Mannschaften ging es in diesem Match im Grunde um nichts mehr.



Lum Gashi (Interimstrainer FC Kosova Regensburg): „Glückwunsch an die SpVgg Landshut zur – fast sicheren – vorzeitigen Meisterschaft. Landshut war klar dominierend. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit nochmal gut ins Spiel reingekämpft und hätten den Gegner durchaus noch ärgern können. Allerdings ließen dann die Kräfte nach. Was man nicht vergessen darf: Wir hatten auf der Ersatzbank lediglich zwei Spieler der Zweiten und auf dem Platz derer drei Reservespieler.“



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): „Wir fingen gut an, machten direkt Druck. Die Tore muss man erstmal schießen. Man fährt nirgends hin und schießt den Gegner aus dem Stadion, wenn man nur 80 Prozent auf dem Platz bringt. Für uns war klar: Seebach hat gut vorgelegt und wir wollten mindestens genauso viele Tore schießen. Dann wirst du hektisch, bekommst einen Konter. Hier waren wir ein bisschen zu lässig, aber haben uns wieder gefangen. Fünf Tore, das passt schon, auch wenn das Spiel viel höher ausgehen hätte müssen. Mit Lam wartet nächste Woche ein Top-Gegner auf uns. Da werden wir alles brauchen, um ein gutes Spiel zu machen. Wir wollen die Saison gebührend abschließen und nicht mit einer Niederlage rausgehen, sondern uns richtig freuen über ein letztes gutes Spiel. Letztlich haben wir auch nicht in der Hand, was Seebach macht. Wir werden uns auf gar keinen Fall auf die anderen verlassen.“







Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): „Man hat gemerkt, dass zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die personaltechnisch ein wenig ausgeblutet sind. Wobei Vornbach mit Sicherheit noch stärker gebeutelt war. Deswegen war es von der ersten Minute an eine klare Angelegenheit, ohne dass wir großartig geglänzt haben. Ein standesgemäßer Sieg, der wahrscheinlich noch höher hätte ausfallen können. Man merkt, dass unsere Akkus leer sind durch die vielen Partien und vielen angeschlagenen Spieler. Nächste Woche in Luhe-Wildenau wollen wir noch die 60 Punkte vollmachen.“