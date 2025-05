Pflichtsieg

Am 20. Spieltag war der TSG Zell u. A. ll beim FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach ll zu Gast. Ein Sieg war Pflicht, um im Rennen um den Relegationsplatz zu bleiben. Die Gastgeber meldeten Flex an, was bei starker Sonne ein 9 gegen 9 bedeutete.

Trotz eines frühen Gegentreffers fand der TSG schnell zurück ins Spiel und setzte sich am Ende souverän mit 1:9 durch. Ein wichtiger Erfolg, der Rückenwind für die kommenden Aufgaben gibt. Für den TSG trafen: 2x Berlet, 2x Leibold, Spiegel, Wöhrle, Imperiale, Czommer und Gruber.