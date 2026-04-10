Pflichtaufgabe vor eigenem Publikum

– Foto: Philipp Reichelt

Nach dem Punktverlust in Esperke fordert der Tabellenführer eine Reaktion – gegen Germania Helstorf zählt nur ein Sieg.

Der SC Twistringen geht als klarer Favorit in den 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1. Am Samstag (15 Uhr) empfängt der Spitzenreiter den Aufsteiger SV Germania Helstorf, der zuletzt mit einem 2:0-Erfolg beim TuS Drakenburg aufhorchen ließ.

Die Ausgangslage ist eindeutig: Twistringen führt die Tabelle mit 56 Punkten an, während Helstorf im unteren Mittelfeld rangiert. Dennoch warnt Trainer Timo Rathkamp vor einer zu einfachen Einordnung. „Im Hinspiel haben wir 6:2 gewonnen, es war aber ein wesentlich engeres Spiel, als es das Ergebnis vermuten lässt“, sagte er. Der Gegner sei „ein guter Aufsteiger“ und habe in seinen Augen zu wenig Punkte für die eigene Qualität gesammelt.