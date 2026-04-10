Pflichtaufgabe vor eigenem Publikum

Nach dem Punktverlust in Esperke fordert der Tabellenführer eine Reaktion – gegen Germania Helstorf zählt nur ein Sieg.
Der SC Twistringen geht als klarer Favorit in den 23. Spieltag der Bezirksliga Hannover Staffel 1. Am Samstag (15 Uhr) empfängt der Spitzenreiter den Aufsteiger SV Germania Helstorf, der zuletzt mit einem 2:0-Erfolg beim TuS Drakenburg aufhorchen ließ.
Die Ausgangslage ist eindeutig: Twistringen führt die Tabelle mit 56 Punkten an, während Helstorf im unteren Mittelfeld rangiert. Dennoch warnt Trainer Timo Rathkamp vor einer zu einfachen Einordnung. „Im Hinspiel haben wir 6:2 gewonnen, es war aber ein wesentlich engeres Spiel, als es das Ergebnis vermuten lässt“, sagte er. Der Gegner sei „ein guter Aufsteiger“ und habe in seinen Augen zu wenig Punkte für die eigene Qualität gesammelt.
Gleichzeitig formuliert Rathkamp eine unmissverständliche Erwartungshaltung – auch als Reaktion auf das jüngste 1:1 beim SV Esperke 1929. „Wir spielen zu Hause und da zählt nichts anderes als ein Sieg. Das erwarte ich auch nach dem doppelten Punktverlust in Esperke.“
Die personelle Situation spricht für den Tabellenführer. „Wir haben alle Mann dabei, keine Verletzten, keine Gesperrten“, erklärte Rathkamp. Der breite Kader ermögliche zusätzliche Optionen: „Wir haben die Qual der Wahl und können auch ab der 70. Minute nochmal brutal nachlegen.“
Gerade im heimischen Umfeld sieht der Trainer seine Mannschaft in der Pflicht. „Gerade zu Hause haben wir erst einmal unentschieden gespielt, den Rest gewonnen“, so Rathkamp. Entsprechend klar fällt das Fazit aus: „Deswegen erwarte ich von meiner Mannschaft einen Sieg. Nichts anderes zählt am Samstag.“