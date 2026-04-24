Pflichtaufgabe unter Druck: abstiegsbedrohtes Wetschen bei Bersenbrück

Der TSV Wetschen rangiert mit 22 Punkten auf Platz 14 und befindet sich weiterhin im unteren Tabellendrittel. Der Abstand zu den Nicht-Abstiegsrängen ist gering, jeder Punktgewinn hat unmittelbare Relevanz im Kampf um den Klassenerhalt.

Mit 38 Punkten aus 25 Spielen belegt TuS Bersenbrück aktuell Rang sieben und hat den Anschluss an die vorderen Plätze zuletzt etwas verloren. Der Rückstand auf Rang vier beträgt fünf Punkte, sodass die Partie gegen Wetschen an Bedeutung gewinnt.

Formkurven im Vergleich

Bersenbrück musste zuletzt eine deutliche 0:4-Auswärtsniederlage beim FC Verden 04 hinnehmen und offenbarte dabei insbesondere defensive Schwächen. Die Mannschaft steht vor der Aufgabe, wieder Stabilität zu entwickeln und die eigene Offensivqualität konsequenter einzusetzen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TuS Bersenbrück Bersenbrück TSV Wetschen Wetschen 15:00 live PUSH

Wetschen zeigte sich zuletzt wechselhaft, bewies jedoch Moral. Nach einer 1:4-Niederlage gegen Spitzenreiter SV Atlas Delmenhorst gelang der Mannschaft ein 2:2 gegen den Tabellendritten Germania Egestorf-Langreder – ein Ergebnis, das die Wettbewerbsfähigkeit gegen favorisierte Gegner unterstreicht.

Das Hinspiel entschied Bersenbrück mit 2:1 für sich. Nach einem frühen Rückstand durch Suljevic drehten Greten und Lührmann die Partie im zweiten Durchgang. Die Begegnung zeigte bereits, dass Wetschen in der Lage ist, dem Favoriten über weite Strecken Paroli zu bieten.

Offensivpotenzial und defensive Risiken

Bersenbrück hat mit 55 erzielten Treffern eine solide Offensivbilanz, jedoch mit 50 Gegentoren auch defensive Anfälligkeiten. Wetschen weist mit 43 erzielten Toren ebenfalls offensive Ansätze auf, kassierte jedoch bereits 53 Gegentreffer. Die statistischen Werte deuten auf eine Partie hin, in der beide Mannschaften zu Chancen kommen könnten.

Für TuS Bersenbrück geht es darum, nach der deutlichen Niederlage eine sportliche Reaktion zu zeigen und den Anschluss an die obere Tabellenhälfte nicht weiter zu verlieren. Ein Heimsieg ist dafür nahezu zwingend.

Der TSV Wetschen hingegen benötigt im Abstiegskampf weiterhin Punkte. Die jüngsten Ergebnisse gegen Spitzenteams könnten als Grundlage dienen, um auch in Bersenbrück konkurrenzfähig aufzutreten.