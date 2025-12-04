 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligavorschau
Ein letztes Mal Fußball-Hessenliga in diesem Jahr: Jonas Pfalz (r.) vom VfB Marburg ist ebenso wie Karl Cost mit seinem SC Waldgirmes noch einmal im Einsatz. © Jens Schmidt
Pflichtaufgabe? Trainer des SC Waldgirmes winkt ab

Teaser HL: +++ Der Fußball-Hessenligist gastiert beim Schlusslicht. Dennoch warnt Mario Schappert vor dem Gegner. Gut ist die Stimmung unterdessen beim VfB Marburg +++

Wetzlar . Für die beiden heimischen Fußball-Hessenligisten findet am Samstag der sportliche Kehraus des alten Kalenderjahres statt. Drei Tage nach ihrem Derbyvergleich (1:1) treten der SC Waldgirmes um 14 Uhr in Kesselstadt beim 1. FC Hanau 93 und der VfB Marburg zur gleichen Zeit „daheim“ in Cappel gegen den KSV Baunatal an.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

