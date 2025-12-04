Pflichtaufgabe? Trainer des SC Waldgirmes winkt ab

Wetzlar . Für die beiden heimischen Fußball-Hessenligisten findet am Samstag der sportliche Kehraus des alten Kalenderjahres statt. Drei Tage nach ihrem Derbyvergleich (1:1) treten der SC Waldgirmes um 14 Uhr in Kesselstadt beim 1. FC Hanau 93 und der VfB Marburg zur gleichen Zeit „daheim“ in Cappel gegen den KSV Baunatal an.