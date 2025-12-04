Pflichtaufgabe? Trainer des SC Waldgirmes winkt ab

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar . Für die beiden heimischen Fußball-Hessenligisten findet am Samstag der sportliche Kehraus des alten Kalenderjahres statt. Drei Tage nach ihrem Derbyvergleich (1:1) treten der SC Waldgirmes um 14 Uhr in Kesselstadt beim 1. FC Hanau 93 und der VfB Marburg zur gleichen Zeit „daheim“ in Cappel gegen den KSV Baunatal an.