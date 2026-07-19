Pflichtaufgabe souverän gelöst: BSSV steht im Kreispokal-Viertelfinale

Keine Pokalüberraschung in Ziethen: BSSV gewinnt die Partie klar und zieht ins Viertelfinale ein! – Foto: Editiert: Isaija Zecevic

Der Büchen-Siebeneichener SV ist erfolgreich in die Pflichtspielsaison gestartet. Im Achtelfinale des Kreispokals Herzogtum Lauenburg gewann der Verbandsligist beim TSV Ziethen aus der Kreisklasse A deutlich mit 7:2 und löste damit souverän das Ticket für das Viertelfinale.

Die Gäste machten bereits in der Anfangsphase deutlich, dass sie ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollten. Jan Merhof brachte den BSSV in der 11. Minute in Führung, ehe Timo Stegmann nur vier Minuten später auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Timo Kirey für die Gastgeber in der 34. Minute, doch Jean-Pascal Klementz stellte noch vor der Pause den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der BSSV nichts mehr anbrennen. Jan Merhof traf zum 4:1, ehe Ziethen durch einen von Niklas Labs verwandelten Foulelfmeter noch einmal verkürzte. Anschließend spielte der Verbandsligist seine Überlegenheit konsequent aus.