Pflichtaufgabe souverän gelöst!

Das Drittrundenspiel beim TKSV Giengen begann für unsere Mannschaft perfekt. Der erste lange Schlag von Essig fand mit Jens Jakobschy direkt einen Abnehmer, der den Ball perfekt mitnahm und souverän das 0:1 machte. Auch in den folgenden Minuten war man klar am Drücker und ließ die Heimelf garnicht zur Entfaltung kommen. Nach einer Viertelstunde wurde Severin Blank dann im gegnerischen Sechzehner zu Fall gebracht und es gab Strafstoß. Viehöfer verwandelte sicher zum 0:2. Obwohl man das Spiel in der Folge komplett im Griff hatte, verpasste man es, aus den teils sehr guten Möglichkeiten mehr zu machen. Erst Niklas Späth konnte mit dem 0:3 kurz vor dem Halbzeitpfiff quasi die Vorentscheidung herbeiführen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Gesamtbild wenig und erneut war es Späth, der nach Querpass von Ilg das 0:4 machte. Dennoch schaffte man es, wieder einige Chancen liegen zu lassen und verpasste es damit, das Ergebnis noch deutlich weiter nach oben zu schrauben. Erst der eingewechselte Claudius Eiberger machte kurz vor dem Ende noch das 0:5.