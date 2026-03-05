Pflichtaufgabe mit Warnsignal

– Foto: Florian Egbers

Der Tabellen­sechste SV Wilhelmshaven trifft am Sonnabend auf den Tabellenletzten SV Holthausen Biene. Die Rollen scheinen vor dem Duell klar verteilt, doch das Hinspiel mahnt zur Vorsicht.

Während Wilhelmshaven mit einer Bilanz von acht Siegen, fünf Unentschieden und drei Niederlagen sowie 28:18 Toren im oberen Tabellendrittel etabliert ist, kämpft Holthausen Biene um den Anschluss. Der Tabellenletzte weist lediglich einen Sieg und zwei Remis auf, bei einem Torverhältnis von 18:54.

Am 21. Spieltag der Oberliga Niedersachsen empfängt der SV Wilhelmshaven den SV Holthausen Biene. Die Konstellation ist eindeutig: Der Gastgeber rangiert mit 29 Punkten aus 16 Spielen auf Platz sechs, der Aufsteiger aus dem Emsland bildet mit fünf Zählern aus 16 Partien das Tabellenende.

Am vergangenen Spieltag unterlag Wilhelmshaven beim Spitzenreiter 1. FC Germania Egestorf-Langreder mit 0:2. Die Niederlage beim Tabellenführer war einkalkulierbar, dennoch dürfte das Team bemüht sein, vor heimischem Publikum eine direkte Antwort zu liefern.

Der Abstand zwischen beiden Mannschaften beträgt bereits 24 Punkte – eine Differenz, die die Ausgangslage vor dem direkten Duell unmissverständlich beschreibt.

Holthausen Biene musste sich zuletzt dem BSV Rehden mit 1:3 geschlagen geben. Auch dort zeigte sich die defensive Anfälligkeit, die sich wie ein roter Faden durch die Saison zieht.

Das Hinspiel als Warnung

Dass die Partie dennoch kein Selbstläufer wird, zeigt der Blick auf das Hinspiel. Bei Biene Holthausen verspielte Wilhelmshaven eine Zwei-Tore-Führung in der Schlussphase und musste sich nach Gegentreffern in der Nachspielzeit mit einem 2:2 begnügen. Ein sicher geglaubter Auswärtssieg ging damals in den letzten Minuten verloren.

Diese Erfahrung dürfte in den Köpfen präsent sein. Disziplin und Konsequenz bis zum Abpfiff werden entscheidend sein, um eine Wiederholung zu vermeiden.

Favoritenrolle mit Verpflichtung

Die Statistik spricht klar für den SV Wilhelmshaven. Mit einer der stabileren Defensiven der Liga und deutlich größerer Konstanz im Saisonverlauf trägt der Tabellensechste die Favoritenrolle.

Holthausen Biene hingegen steht bereits früh unter erheblichem Druck. Jeder Punkt ist im Abstiegskampf von Bedeutung, entsprechend ist mit einer kämpferischen Ausrichtung der Gäste zu rechnen.

Für Wilhelmshaven bietet sich die Gelegenheit, den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu festigen. Voraussetzung dafür ist eine konzentrierte Leistung gegen einen Gegner, der tabellarisch abgeschlagen wirkt, aber im Hinspiel seine Widerstandsfähigkeit bewiesen hat.