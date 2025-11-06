Pflichtaufgabe mit Tücken: Union Lohne gastiert beim Schlusslicht

Union liegt derzeit mit 30 Punkten aus 13 Spielen auf Rang zwei der Tabelle, nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter ASV Altenlingen. Der Gastgeber aus Emslage hingegen steht mit sieben Punkten aus 13 Partien am Tabellenende. Doch genau darin liegt für Brode die Gefahr.

„Wir werden das Spiel angehen, als wenn wir gegen den Ersten oder Dritten spielen“

Der Lohner Coach erinnert daran, dass seine Mannschaft bereits gegen ein Kellerkind gestolpert ist – und das soll sich nicht wiederholen.

„Wir haben gegen den Tabellenletzten damals, Veldhausen, die drei Punkte hatten, auch schon verloren. Jetzt ist Emslage Letzter mit sieben Punkten. Wir werden das Spiel angehen, als wenn wir gegen den Ersten oder Dritten spielen, weil wir uns keine Ausrutscher erlauben dürfen.“

Brode macht deutlich, dass seine Mannschaft den klaren Anspruch hat, oben mitzuspielen – und dafür ist jedes Spiel entscheidend:

„Wir wollen ja schließlich hoch, und da muss man jedes Spiel hochkonzentriert angehen. Das haben wir gegen Veldhausen damals vermissen lassen.“

„Wir müssen mal wieder in die Spur kommen“

Die Leistung am vergangenen Wochenende war aus Sicht des Trainers nicht zufriedenstellend. Auch wenn die Mannschaft punkten konnte, war die Art und Weise nicht das, was Brode sich vorstellt.

„Am Sonntag haben wir auch schon nicht so überperformt. Das war ein zähes Spiel und auch kein gutes Spiel von uns. Wir müssen mal wieder in die Spur kommen, dass wir mal richtig gute Spiele machen.“

Das soll in Emslage gelingen. Brode fordert vollen Einsatz und Leidenschaft:

„Da fangen wir am Sonntag mit an, hoffentlich. Also wir werden 120 Prozent geben und dann gucken, was in Emslage möglich ist.“

Fokus auf Mentalität und Zielstrebigkeit

Der Trainer macht keinen Hehl daraus, dass der Anspruch des Vereins klar ist: Union Lohne will Meister werden. Entsprechend gilt es, gerade gegen Teams aus dem Tabellenkeller keine Punkte liegen zu lassen.

„Natürlich, wenn du Meister werden willst, muss man da gewinnen. Und gerade, wenn man gegen die unteren Mannschaften spielt, da zeigt sich, wer die Klasse hat, Meister zu werden, weil man sonst die Gegner unterschätzen könnte – was wir auf gar keinen Fall tun werden.“

Union Lohne reist also gewarnt, aber mit klarer Zielsetzung nach Emslage: drei Punkte und ein überzeugender Auftritt sollen her, um im Titelrennen weiter Druck auf Tabellenführer Altenlingen auszuüben. Für Emslage geht es dagegen um nichts weniger als den Versuch, mit einem Überraschungserfolg neue Hoffnung im Abstiegskampf zu schöpfen.

Alles ist angerichtet für ein spannendes Duell mit unterschiedlichen Ausgangslagen – aber identischem Ziel: Punkte holen.