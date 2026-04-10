Pflichtaufgabe mit Risiko: "Durch den neuen Trainer wie verwandelt" MTV Wolfenbüttel empfängt Schlusslicht Holthausen Biene – Punkte im Abstiegskampf werden weiterhin gebraucht von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der MTV Wolfenbüttel steht gegen den Tabellenletzten unter Druck. Trotz klarer Ausgangslage warnt Trainer Deniz Dogan vor einem unbequemen Gegner.

Für den MTV Wolfenbüttel bietet sich am 25. Spieltag eine wichtige Gelegenheit, sich im unteren Tabellendrittel weiter Luft zu verschaffen. Gegen den Tabellen-15. SV Holthausen Biene sind drei Punkte fest eingeplant. Mit 26 Punkten rangiert der Aufsteiger derzeit auf Platz 13, während die Gäste mit lediglich zehn Zählern tief im Tabellenkeller stehen. Die Rollen scheinen damit klar verteilt – doch innerhalb des MTV wird die Partie keineswegs als Selbstläufer betrachtet.

Warnung vor verbessertem Gegner Trainer Deniz Dogan erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe. „Ich erwarte morgen ein intensives Spiel“, sagt er und verweist auf die Entwicklung des Gegners: „Holthausen Biene ist durch den neuen Trainer wie verwandelt.“ Vor allem gegen den Ball agiere die Mannschaft deutlich aggressiver und versuche, den Gegner früh unter Druck zu setzen. Entsprechend fordert Dogan von seinem Team eine hohe physische Präsenz: „Wir müssen erstmal gegenhalten, körperlich, physisch.“