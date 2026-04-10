Pflichtaufgabe mit Risiko: "Durch den neuen Trainer wie verwandelt"

Der MTV Wolfenbüttel steht gegen den Tabellenletzten unter Druck. Trotz klarer Ausgangslage warnt Trainer Deniz Dogan vor einem unbequemen Gegner.
Für den MTV Wolfenbüttel bietet sich am 25. Spieltag eine wichtige Gelegenheit, sich im unteren Tabellendrittel weiter Luft zu verschaffen. Gegen den Tabellen-15. SV Holthausen Biene sind drei Punkte fest eingeplant.
Mit 26 Punkten rangiert der Aufsteiger derzeit auf Platz 13, während die Gäste mit lediglich zehn Zählern tief im Tabellenkeller stehen. Die Rollen scheinen damit klar verteilt – doch innerhalb des MTV wird die Partie keineswegs als Selbstläufer betrachtet.
Trainer Deniz Dogan erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe. „Ich erwarte morgen ein intensives Spiel“, sagt er und verweist auf die Entwicklung des Gegners: „Holthausen Biene ist durch den neuen Trainer wie verwandelt.“
Vor allem gegen den Ball agiere die Mannschaft deutlich aggressiver und versuche, den Gegner früh unter Druck zu setzen. Entsprechend fordert Dogan von seinem Team eine hohe physische Präsenz: „Wir müssen erstmal gegenhalten, körperlich, physisch.“
Zusätzliche Motivation liefert das Hinspiel, das der MTV trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung noch mit 2:3 aus der Hand gab. Damals drehten Nichau und Elfert die Partie in der Schlussphase zugunsten von Holthausen Biene.
Die Erinnerung daran dürfte im Lager der Gastgeber noch präsent sein – und den Fokus auf eine konsequentere Spielgestaltung schärfen.
Wie schon in den vergangenen Wochen muss Dogan auch diesmal personelle Ausfälle kompensieren. „Es fallen gegenüber letzter Woche drei Spieler aus. Das ist natürlich wieder sehr bitter für uns“, erklärt der Trainer. Dennoch zeigt er sich vorsichtig optimistisch, die Situation auffangen zu können.
Die Zielsetzung ist eindeutig formuliert: „Wir wollen das Spiel morgen gewinnen, das ist ganz klar.“
Im engen Tabellenkeller zählt für den MTV jeder Punkt. Ein Erfolg gegen das Schlusslicht wäre ein wichtiger Schritt, um den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter zu vergrößern – und gleichzeitig ein Zeichen im Saisonendspurt zu setzen.