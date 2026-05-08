Pflichtaufgabe mit Nachdruck – Pewsum will den nächsten Schritt gehen

Der jüngste Spieltag hat die Ausgangslage weiter geschärft. Während Großefehn mit einem 2:1 gegen Hage den Druck hochhielt, greift Pewsum nun ins Geschehen ein. Gegner Bunde reist als Tabellenzehnter an, zuletzt mit einem 2:1-Erfolg gegen Aurich im Gepäck – ein Lebenszeichen im engen Mittelfeld, das Selbstvertrauen verleiht. Doch die Zahlen zeigen auch: 66 Gegentore sind einer der schwächeren Werte der Liga.

Pewsums Trainer Jonas Petersen formuliert die Marschroute unmissverständlich: „Wir wollen die drei Punkte natürlich in Pewsum lassen und einen weiteren wichtigen Schritt zu unserem Ziel gehen. Dafür brauchen wir den vollen Fokus wie gegen jeden Gegner in der Liga.“ Es ist die Sprache eines Trainers, der um die Mechanik eines Titelrennens weiß – Konzentration schlägt Euphorie, Struktur schlägt Leichtsinn.

Personell muss der Tabellenführer allerdings reagieren. Malte Risto, Julian Jauken und Derk Schoneboom werden definitiv fehlen. Ausreden duldet die Situation dennoch nicht. In dieser Phase zählt einzig die Konsequenz – und Pewsum hat in dieser Saison immer wieder bewiesen, dass es genau diese Tugend beherrscht.