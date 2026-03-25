Pflichtaufgabe mit Fallstricken

Ein Grund für die mahnenden Worte ist das Hinspiel, das Twistringen überraschend nicht gewinnen konnte. „Im Hinspiel haben wir 2:2 gespielt, sind total nicht an unsere Leistung gekommen und haben dementsprechend auch etwas gutzumachen gegen Heiligenfelde“, so Rathkamp.

„Wenn man den Tabellenstand sieht – Vorletzter gegen Erster – ja klar sind wir der Favorit“, sagt Rathkamp. „Und natürlich zählt da nur ein Sieg, alles andere wäre fatal.“ Gleichzeitig warnt er davor, die Partie zu unterschätzen: „Aber auch so ein Spiel muss erst gespielt werden. Das dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen, sondern müssen das seriös angehen.“

Der Gegner steckt aktuell tief im Tabellenkeller und hat bereits deutlichen Rückstand auf die Konkurrenz. Dennoch erwartet der Twistringer Trainer eine unangenehme Aufgabe: „Das ist eine Mannschaft, die eine ganz schwierige Phase durchmacht, aber genau solche Spiele sind gefährlich.“

Geduld als Schlüssel

Rathkamp rechnet mit einer defensiven Ausrichtung der Gastgeber. „Heiligenfelde wird total tief stehen, da müssen wir Geduld mitbringen“, erklärt er. Entscheidend sei, den Spielverlauf in die gewünschte Richtung zu lenken: „Wenn wir das erste Tor machen und das zweite nachlegen, dann denke ich, dass wir das Spiel gewinnen werden.“

Personell sieht es beim Tabellenführer gut aus. „Wir haben gerade einen 20-Mann-Kader von fitten Spielern zur Verfügung“, berichtet Rathkamp. Die englische Woche kommt ihm entgegen: „Donnerstag und Sonntag zu spielen, ist für uns gut, da können wir ein bisschen durchrotieren, damit alle zum Zug kommen.“

Heiligenfelde setzt auf den Lucky Punch

Beim SV Heiligenfelde ist die Ausgangslage eine andere. Trainer Pascal Witt sieht die Partie als Außenseiterchance: „Das wird ein Bonus-Spiel.“ Die jüngsten Ergebnisse des Gegners haben Eindruck hinterlassen: „Twistringen hat gerade das riesige Erfolgserlebnis gegen Evesen gehabt. Dazu kommt noch, dass wir ihnen im Hinspiel Punkte abgenommen haben.“

Witt erwartet eine hochmotivierte Mannschaft: „Da wird ein Gegner auf uns zukommen, der hungrig ist und noch mehr Ehrgeiz hat, aufzusteigen.“

Die eigene Strategie ist klar umrissen: „Wir müssen schauen, dass wir möglichst lange die Null halten, um dann vielleicht den Lucky Punch zu setzen.“

Klare Ausgangslage – aber kein Selbstläufer

Die Voraussetzungen sprechen eindeutig für den Tabellenführer. Twistringen führt die Liga mit 46 Punkten an, während Heiligenfelde mit acht Zählern auf Rang 15 steht. Doch gerade solche Spiele bergen Risiken – insbesondere nach einem emotionalen Topspiel wie gegen Evesen.

Rathkamp formuliert deshalb die Marschroute unmissverständlich: „Wir müssen das Spiel seriös angehen.“

Ein weiterer Ausrutscher wie im Hinspiel soll vermieden werden – auch, um die Tabellenführung im engen Aufstiegsrennen zu behaupten.