Pflichtaufgabe in Schneeberg: Reichenbach startet im Pokal

Die sommerliche Vorbereitungsphase verlief für die Vogtländer keineswegs reibungslos. Neben dem straffen Zeitplan machten dem Trainerteam vor allem personelle Engpässe zu schaffen. Trainer Carlo Kästner zieht vor dem Auftakt eine verhaltene Zwischenbilanz: „Unsere Vorbereitungszeit fiel sehr kurz und intensiv aus. Es greifen noch nicht alle Rädchen wie erhofft zusammen. Durch die Urlaubszeit und auch einige angeschlagene Spieler bin ich zu 100 Prozent noch nicht zufrieden.“

Haltung und Tugenden als Schlüssel zum Weiterkommen

Trotz der noch fehlenden Abstimmung lässt der Übungsleiter keinen Zweifel an der klaren Zielstellung für das Gastspiel im Erzgebirge aufkommen. Der Klassenunterschied verpflichtet den Favoriten zum Einzug in die nächste Runde. Für Kästner steht fest, dass die holprige Vorbereitung keine Entschuldigung für Nachlässigkeiten bieten darf: „Für das Spiel sollte es am Sonntag aber keinen Abbruch tun, dort eine Runde weiter zu kommen.“

Der Schlüssel zum Erfolg liege vor allem in der mentalen Einstellung gegenüber dem unterklassigen Gastgeber. Der RFC will den Kreisoberligisten keinesfalls unterschätzen, sondern die Begegnung mit der nötigen Disziplin bestreiten. „Wenn wir dieses Spiel seriös und demütig angehen, sollte sich im Endergebnis der Klassenunterschied schon bemerkbar machen“, betont Kästner unmissverständlich.