Pflichtaufgabe in Altwarmbüchen

– Foto: Wojciech Banaszkiewicz

Die Rollen vor dem Duell am Dienstagabend sind eindeutig verteilt.

Wenn der TuS Altwarmbüchen am Dienstag den TSV Bemerode empfängt, lässt die Tabelle wenig Interpretationsspielraum.

Altwarmbüchen steht mit 15 Punkten auf Rang 16 und unterlag zuletzt dem TuS Garbsen mit 1:2. Im Tabellenkeller zählt jeder Zähler, die Ausgangslage bleibt angespannt.