Pflichtaufgabe in Altwarmbüchen

Die Rollen vor dem Duell am Dienstagabend sind eindeutig verteilt.
Wenn der TuS Altwarmbüchen am Dienstag den TSV Bemerode empfängt, lässt die Tabelle wenig Interpretationsspielraum.
Altwarmbüchen steht mit 15 Punkten auf Rang 16 und unterlag zuletzt dem TuS Garbsen mit 1:2. Im Tabellenkeller zählt jeder Zähler, die Ausgangslage bleibt angespannt.
Bemerode geht als Tabellenneunter in die Partie und holte beim 1:1 gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II zuletzt einen Punkt gegen den bisherigen Spitzenreiter.
Die Rollen sind damit klar verteilt: Der Vorletzte kämpft um den Anschluss, der Gast aus Bemerode geht als Favorit in die Begegnung.