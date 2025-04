Pflichtaufgabe im Derby für den FC Kray

Für die Krayer Mannschaft kann es am Freitag nur darum gehen, einen weiteren Sieg einzufahren und so den Abstand zu den unteren Rängen zu vergrößern. Mut machen dabei die guten Leistungen der letzten drei Spiele, denn, auch wenn es in diesen drei Partien nur zu einem Sieg reichte, war das Team in jedem Spiel mindestens ebenbürtig und hätte, bei besserer Chancenverwertung, durchaus mehr Punkte einfahren können. Genau diese Leistung muss das Team um Abwehrchef Semih Köse auch gegen Steele wieder auf den Platz bringen. Die Defensive muss gerade auf die beiden torgefährlichen Steeler Stürmer Louis Smeilus und Timo Nickel achten, die beide zusammen bereits für 19 Treffer verantwortlich zeichnen. Hinzu bedarf es Effektivität bei den sich bietenden Chancen in der Offensive. Dann kann es etwas werden mit einem weiteren 3er.

Poelman warnt vor einem verbesserten Gegner

“Freitagabend, Flutlichtspiel, Stadtderby; da spricht vieles für ein hitziges und umkämpftes Spiel", so Trainer Marcel Poelman vor dem anstehenden Spiel in Steele. "Ich glaube es ist jetzt keine Überraschung, wenn ich sage, dass Steele wahrscheinlich absteigen wird, was allerdings eher an der Hinrunde liegt, denn wenn man sich die bisherige Steeler Rückrunde anschaut, geht der Trend nach oben. Wir müssen absolut auf der Hut sein; ich erwarte ein umkämpftes Spiel. Wir müssen das abrufen, was wir schon gegen Dingden und Hamborn auf den Platz gebracht haben und wir müssen mit der nötigen Präsenz in die Zweikämpfe und mit der nötigen spielerischen Klarheit in das Spiel gehen. Wir freuen uns auf das Derby, auf zahlreiche Zuschauer und wir wollen unseren Anhängern einen Sieg bescheren.”