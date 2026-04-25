Pflichtaufgabe gegen einen Gegner im Überlebenskampf TuS Wagenfeld 1908 empfängt SV Brigitta-Elwerath Steimbke – Trainer Michael Hohnstedt warnt vor einer Mannschaft, die „bis zur letzten Minute alles geben wird“ von red · Heute, 07:03 Uhr · 0 Leser

– Foto: Britta Olschewski

Gute Form, Heimstärke – und dennoch Vorsicht: Wagenfeld trifft auf einen Gegner, der um den Klassenerhalt kämpft. Für Trainer Michael Hohnstedt entscheidet vor allem die eigene Haltung.

Wenn TuS Wagenfeld 1908 am Sonntag SV Brigitta-Elwerath Steimbke empfängt, trifft ein Team aus dem oberen Tabellendrittel auf eine Mannschaft im Abstiegskampf – ein Spiel, das auf dem Papier eindeutig wirkt, intern jedoch anders bewertet wird. „Wir wissen um die Bedeutung. Steimbke spielt ums Überleben, um den Relegationsplatz und gegen den Abstieg“, sagt Michael Hohnstedt. Entsprechend sei die Erwartungshaltung klar: „Es wird eine Mannschaft kommen, die bis zur letzten Minute alles dafür tun wird, etwas mitzunehmen.“

Die jüngere Vergangenheit unterstreicht diese Einschätzung. „Die Spiele gegen Steimbke waren, seitdem ich hier Trainer bin, immer umkämpft und knapp“, so Hohnstedt. Auch das Hinspiel verlief entsprechend eng und wurde erst spät entschieden. Dass der Gegner trotz der Tabellensituation gefährlich ist, steht für den Trainer außer Frage. „Es ist eine sehr disziplinierte Mannschaft mit gutem Umschaltspiel, die uns wehtun kann.“ Umso wichtiger sei die eigene Fokussierung: „Vor allem dürfen wir die Tabellensituation nicht im Kopf haben.“