Pflichtaufgabe gegen einen Gegner im Überlebenskampf

Gute Form, Heimstärke – und dennoch Vorsicht: Wagenfeld trifft auf einen Gegner, der um den Klassenerhalt kämpft. Für Trainer Michael Hohnstedt entscheidet vor allem die eigene Haltung.
Wenn TuS Wagenfeld 1908 am Sonntag SV Brigitta-Elwerath Steimbke empfängt, trifft ein Team aus dem oberen Tabellendrittel auf eine Mannschaft im Abstiegskampf – ein Spiel, das auf dem Papier eindeutig wirkt, intern jedoch anders bewertet wird.
„Wir wissen um die Bedeutung. Steimbke spielt ums Überleben, um den Relegationsplatz und gegen den Abstieg“, sagt Michael Hohnstedt. Entsprechend sei die Erwartungshaltung klar: „Es wird eine Mannschaft kommen, die bis zur letzten Minute alles dafür tun wird, etwas mitzunehmen.“
Die jüngere Vergangenheit unterstreicht diese Einschätzung. „Die Spiele gegen Steimbke waren, seitdem ich hier Trainer bin, immer umkämpft und knapp“, so Hohnstedt. Auch das Hinspiel verlief entsprechend eng und wurde erst spät entschieden.
Dass der Gegner trotz der Tabellensituation gefährlich ist, steht für den Trainer außer Frage. „Es ist eine sehr disziplinierte Mannschaft mit gutem Umschaltspiel, die uns wehtun kann.“ Umso wichtiger sei die eigene Fokussierung: „Vor allem dürfen wir die Tabellensituation nicht im Kopf haben.“
Nach dem deutlichen 5:1-Erfolg in Esperke sieht Hohnstedt seine Mannschaft dennoch gut vorbereitet. „Wenn wir am Anschlag sind und unsere Chancen nutzen, dann wird es für jeden Gegner schwer – vor allem bei uns zu Hause auf dem A-Platz.“
Der Anspruch bleibt dabei unverändert hoch. „Wir wollen unseren Zuschauern weiterhin guten und erfolgreichen Fußball zeigen und alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen.“
Mit Blick auf die Schlussphase der Saison formuliert Hohnstedt ein klares Ziel: „Wir wollen die letzten sieben Spiele so angehen, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen.“
Oder, auf den Punkt gebracht: „Nichts geht über Siege – und genau das wollen wir am Wochenende gegen Steimbke wieder erreichen.“