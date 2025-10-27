Pflichtaufgabe für VfB Lübeck – Phönix will in Hannover nachlegen

Nach dem 2:2 gegen Kickers Emden steht der VfB Lübeck erneut vor einem Pflichtspiel. Gegen den FC St. Pauli II soll ein Dreier her. Antonio Verinac traf zuletzt beim Remis doppelt – einmal in der Nachspielzeit der ersten Hälfte und später in der 75. Minute zum Ausgleich. Der FC St. Pauli II steckt tief im Tabellenkeller. Mit nur neun Punkten belegen die Kiezkicker den letzten Tabellenplatz und müssen dringend punkten, um den Anschluss an die Konkurrenz zu wahren. Für Lübeck, aktuell auf Rang zwölf, ist das Heimspiel eine große Chance, wieder etwas Ruhe in eine bisher wechselhafte Saison zu bringen. Die Gastgeber gehen leicht favorisiert in das Duell, dürfen den Gegner aber nicht unterschätzen.

Am Mittwoch steigt ein weiteres Nachholspiel: Hannover 96 II trifft auf den 1. FC Phönix Lübeck. Die Gastgeber wollen nach der 1:3-Heimniederlage im Stadtderby gegen den HSC Hannover eine Reaktion zeigen. Zwar brachte Sean Busch Hannover früh in Führung, doch danach brachen die Hausherren ein und kassierten drei Gegentreffer durch Finn-Louis Kiszka (45. und 68.) sowie Fabian Weigel (74.).

Phönix Lübeck hingegen reist mit viel Selbstvertrauen an. Zuletzt gewann das Team mit 2:0 bei Altona 93 durch Tore von Benjamin Luis in der 28. Minute und Stylianos Kokovas per Foulelfmeter in der 56. Minute. Mit einem weiteren Sieg könnten die Lübecker ihren fünften Tabellenplatz festigen und den Rückstand auf die Spitzengruppe verkürzen. Hannover 96 II will dagegen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und sich vom Mittelfeld absetzen.