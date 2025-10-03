Pflichtaufgabe für die Junglöwen – Formduell im Bergstadion

Letztes Mal war der Jubel groß

Wolfhagen will nach vier Heim-Remis in Serie endlich wieder im Liemecke-Stadion dreifach punkten. Gegen den noch sieglosen Vorletzten Eichenzell geht der FSV als klarer Favorit ins Spiel, muss aber Geduld aufbringen. Die Gäste konnten zuletzt immerhin zwei Auswärtsunentschieden bei Spitzenteams erkämpfen. Im letzten Aufeinandertreffen der Saison 2023/24 setzte es zwar daheim eine klare 1:5-Niederlage gegen Eichenzell, doch wenig später überwog die Freude über den gelungenen Hessenliga-Aufstieg.

Die SG Klei/Hun/Doh feierte zuletzt drei Siege in Folge und präsentiert sich in starker Verfassung. Gegen Flieden, das seinerseits seit drei Spielen ungeschlagen ist, wartet allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Mittelfeldachse um Kaufmann und Swinarski soll dabei erneut den Unterschied machen.

Schwerer Brocken erwartet

Für Aufsteiger Calden wird das Heimspiel gegen Tabellenführer Bad Soden zum Härtetest. Nach der 0:2-Niederlage in Dörnberg unter der Woche will die Elf von Trainer Thomas Schindewolf Moral beweisen. Hoffnung ruht auf den Torjägern Busch und Siebert, die sich mit Ehlert von den Gästen zu den aktuellen Top-Torjägern zählen dürfen. Sechs-Punkte-Spiel im Upland

Morgen, 15:00 Uhr SC Willingen SC Willingen SV Hofbieber SV Hofbieber 15:00 live PUSH

Im Kellerduell empfängt der SC Willingen den direkten Konkurrenten Hofbieber. Beide Aufsteiger brauchen dringend Punkte, wobei Willingen bislang in den entscheidenden Duellen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte erfolgreich war. Hofbieber reist noch ohne Auswärtssieg an und muss seine Defensive stabilisieren. Krisenduell

Morgen, 15:30 Uhr OSC Vellmar OSC Vellmar TSV Wabern TSV Wabern 15:30 PUSH

Das Nordhessenaufeinandertreffen steht im Zeichen zweier Teams in der Ergebniskrise: Vellmar wartet seit vier Spielen auf einen Sieg, Wabern seit drei. Die Bilanz der letzten direkten Duelle spricht für den TSV, der dreimal in Folge gegen den OSC ungeschlagen blieb. Dörnberg muss sich nicht verstecken

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg SV 1920 Steinbach SV Steinbach 15:00 PUSH

In einem Duell zweier formstarker Mannschaften empfängt Dörnberg den Hessenliga-Absteiger Steinbach. Beide Teams gewannen ihre letzten drei Partien, wobei der FSV besonders beim jüngsten 2:0 gegen Calden überzeugte. Historisch hat Dörnberg nur eins der letzten fünf Duelle verloren, was Selbstvertrauen gibt. Keine Probleme erwartet

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen II SG Johannesberg 1926 Johannesberg 15:30 PUSH