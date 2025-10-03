 2025-10-02T08:44:29.515Z

Pflichtaufgabe für die Junglöwen – Formduell im Bergstadion

12. Spieltag der Verbandsliga Nord

Am 12. Spieltag der Verbandsliga Nord stehen die nordhessischen Vereine vor ganz unterschiedlichen Aufgaben. Während FSV Wolfhagen und FSV Dörnberg mit Rückenwind in ihre Heimspiele gehen, wartet auf SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach und SC Willingen jeweils ein richtungsweisendes Duell. Auch OSC Vellmar und TSV Wabern müssen im Kampf um Stabilität im direkten Duell punkten.

Letztes Mal war der Jubel groß

Heute, 15:00 Uhr
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925
FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925Wolfhagen
FC Britannia Eichenzell
FC Britannia EichenzellEichenzell
15:00

Wolfhagen will nach vier Heim-Remis in Serie endlich wieder im Liemecke-Stadion dreifach punkten. Gegen den noch sieglosen Vorletzten Eichenzell geht der FSV als klarer Favorit ins Spiel, muss aber Geduld aufbringen. Die Gäste konnten zuletzt immerhin zwei Auswärtsunentschieden bei Spitzenteams erkämpfen. Im letzten Aufeinandertreffen der Saison 2023/24 setzte es zwar daheim eine klare 1:5-Niederlage gegen Eichenzell, doch wenig später überwog die Freude über den gelungenen Hessenliga-Aufstieg.

Setzt die Dreier-SG den Lauf fort?

Morgen, 15:00 Uhr
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach
SG Kleinalmerode/Hundelshausen/DohrenbachKlei/Hun/Doh
SV Buchonia Flieden
SV Buchonia FliedenSV Flieden
15:00

Die SG Klei/Hun/Doh feierte zuletzt drei Siege in Folge und präsentiert sich in starker Verfassung. Gegen Flieden, das seinerseits seit drei Spielen ungeschlagen ist, wartet allerdings eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Mittelfeldachse um Kaufmann und Swinarski soll dabei erneut den Unterschied machen.

Schwerer Brocken erwartet

Morgen, 15:00 Uhr
SG Calden/Meimbressen
SG Calden/MeimbressenSG Calden/M.
SG Bad Soden
SG Bad SodenSG Bad Soden
15:00

Für Aufsteiger Calden wird das Heimspiel gegen Tabellenführer Bad Soden zum Härtetest. Nach der 0:2-Niederlage in Dörnberg unter der Woche will die Elf von Trainer Thomas Schindewolf Moral beweisen. Hoffnung ruht auf den Torjägern Busch und Siebert, die sich mit Ehlert von den Gästen zu den aktuellen Top-Torjägern zählen dürfen.

Sechs-Punkte-Spiel im Upland

Morgen, 15:00 Uhr
SC Willingen
SC WillingenSC Willingen
SV Hofbieber
SV HofbieberSV Hofbieber
15:00live

Im Kellerduell empfängt der SC Willingen den direkten Konkurrenten Hofbieber. Beide Aufsteiger brauchen dringend Punkte, wobei Willingen bislang in den entscheidenden Duellen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte erfolgreich war. Hofbieber reist noch ohne Auswärtssieg an und muss seine Defensive stabilisieren.

Krisenduell

Morgen, 15:30 Uhr
OSC Vellmar
OSC VellmarOSC Vellmar
TSV Wabern
TSV WabernTSV Wabern
15:30

Das Nordhessenaufeinandertreffen steht im Zeichen zweier Teams in der Ergebniskrise: Vellmar wartet seit vier Spielen auf einen Sieg, Wabern seit drei. Die Bilanz der letzten direkten Duelle spricht für den TSV, der dreimal in Folge gegen den OSC ungeschlagen blieb.

Dörnberg muss sich nicht verstecken

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Dörnberg
FSV DörnbergFSV Dörnberg
SV 1920 Steinbach
SV 1920 SteinbachSV Steinbach
15:00

In einem Duell zweier formstarker Mannschaften empfängt Dörnberg den Hessenliga-Absteiger Steinbach. Beide Teams gewannen ihre letzten drei Partien, wobei der FSV besonders beim jüngsten 2:0 gegen Calden überzeugte. Historisch hat Dörnberg nur eins der letzten fünf Duelle verloren, was Selbstvertrauen gibt.

Keine Probleme erwartet

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen II
SG Johannesberg 1926
SG Johannesberg 1926Johannesberg
15:30

Die Junglöwen gehen als haushoher Favorit in das Heimspiel gegen Schlusslicht Johannesberg, das noch ohne Sieg dasteht. Alles andere als ein klarer Erfolg für Kassel wäre eine Überraschung, zumal die Offensive derzeit die beste der Liga ist. Die letzten Pflichtspielduelle vor sieben Jahren gingen zwar an Johannesberg, haben aber heute kaum Bedeutung.

