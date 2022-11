Pflichtaufgabe für den FC Welzheim 06 II

Auch für den FC Welzheim 06 II rollt der Ball nach der spielfreien letzten Woche wieder. Auswärts trifft man auf die Spielgemeinschaft Erbstetten/Nellmersbach II.

Hierfür hat man sich vorgenommen, an die gute Leistung gegen Gaildorf anzuknüpfen und sich mit drei Punkten zu belohnen. Der Tabellenletzte aus Erbstetten stellt derzeit die schlechteste Defensive der Liga und empfängt mit dem Gast aus Welzheim eine der stärksten Offensivabteilungen. Demnach sind die Rollen bereits vor dem Anpfiff schon klar verteilt, was allerdings kein Anlass dazu sein sollte, den Gegner zu unterschätzen. „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“ , so Defensivmann Batuhan Cakir.