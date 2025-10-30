Pflichtaufgabe für den ETB, SG Unterrath auf Wiedergutmachung aus

Realistisch gesehen kommen nur noch fünf Kandidaten für die Herbstmeisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die U19-DFB-Nachwuchsliga infrage. Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat als derzeitiger Tabellenführer natürlich alle Karten in der Hand. Mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten FSV Duisburg stehen die Schwarz-Weißen vor einer Pflichtaufgabe. Auf dem Papier dürfte die Aufgabe der SG Unterrath gegen den TSV Meerbusch eine Ecke anspruchsvoller sein. Der Vorjahres-Meister kann sich Platz eins theoretisch aber noch aus eigener Kraft sichern. Am finalen Spieltag vor der Winterpause geht es - ausgerechnet - gegen den ETB.

Doch auch dahinter sind ein paar Teams noch nicht ganz außen vor. Die Sportfreunde Baumberg haben dabei eine tückische Auswärtsfahrt zum SC St. Tönis vor sich, der Wuppertaler SV will den Trend nach dem Sieg im Topspiel auch gegen den VfB Hilden fortsetzen. Auch Ratingen 04/19 wäre mit einem Dreier gegen den KFC Uerdingen noch weiter in der Verlosung.