Der FSV Duisburg holte bislang nur einen Punkt - und muss nun zum Tabellenführer.
Der FSV Duisburg holte bislang nur einen Punkt - und muss nun zum Tabellenführer. – Foto: Jens Terhardt

Pflichtaufgabe für den ETB, SG Unterrath auf Wiedergutmachung aus

U19-Niederrheinliga: Himmel gegen Hölle - Tabellenführer ETB Schwarz-Weiß Essen empfängt das Schlusslicht FSV Duisburg. Verfolger SG Unterrath will sich beim TSV Meerbusch behaupten.

Realistisch gesehen kommen nur noch fünf Kandidaten für die Herbstmeisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die U19-DFB-Nachwuchsliga infrage. Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat als derzeitiger Tabellenführer natürlich alle Karten in der Hand. Mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten FSV Duisburg stehen die Schwarz-Weißen vor einer Pflichtaufgabe. Auf dem Papier dürfte die Aufgabe der SG Unterrath gegen den TSV Meerbusch eine Ecke anspruchsvoller sein. Der Vorjahres-Meister kann sich Platz eins theoretisch aber noch aus eigener Kraft sichern. Am finalen Spieltag vor der Winterpause geht es - ausgerechnet - gegen den ETB.

Doch auch dahinter sind ein paar Teams noch nicht ganz außen vor. Die Sportfreunde Baumberg haben dabei eine tückische Auswärtsfahrt zum SC St. Tönis vor sich, der Wuppertaler SV will den Trend nach dem Sieg im Topspiel auch gegen den VfB Hilden fortsetzen. Auch Ratingen 04/19 wäre mit einem Dreier gegen den KFC Uerdingen noch weiter in der Verlosung.

So läuft der Spieltag der U19-Niederrheinliga

So läuft der 9. Spieltag

So geht es weiter

10. Spieltag
09.11.25 VfB 03 Hilden - TSV Meerbusch
09.11.25 Ratingen 04/19 - SC St. Tönis 1911/20
09.11.25 VfL Rhede - KFC Uerdingen 05
09.11.25 SG Unterrath - VfB Homberg
09.11.25 FSV Duisburg - 1. FC Bocholt
09.11.25 Sportfreunde Baumberg - ETB Schwarz-Weiß Essen
09.11.25 SG Essen-Schönebeck - Wuppertaler SV

