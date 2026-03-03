Pflichtaufgabe für 1860, MSV in Ingolstadt unter Druck

Zeit zum Durchschnaufen haben die Mannschaften der 3. Liga nicht. Bereits am Dienstagabend rollt der Ball schon wieder - die nächste Englische Woche steht an. Wichtige Duelle warten auf die Spitzenmannschaften des VfL Osnabrück, FC Energie Cottbus und MSV Duisburg. Nicht minder spannend wird es für die Verfolger. Im Tabellenkeller zeichnet sich derweil eine Tendenz ab, wie es am Ende aussehen könnte.
28. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:00 Uhr Viktoria Köln - TSV 1860 München
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - Alemannia Aachen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - F.C. Hansa Rostock
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart II
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Rot-Weiss Essen
Sa., 07.03.26 14:00 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 07.03.26 16:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - VfL Osnabrück
So., 08.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - TSV Havelse
So., 08.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - 1. FC Saarbrücken
So., 08.03.26 19:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SC Verl
