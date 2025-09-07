Pflichtaufgabe erledigt: TuS Holzkirchen gewinnt in Siegsdorf souverän mit 3:0

Der TuS Holzkirchen hat souverän gegen Siegsdorf gewonnen. Trotz hartem Kampf der Gastgeber setzten sich die Grün-Weißen durch. Trainer Orhan Akkurt lobte die Mannschaftsleistung.

Holzkirchen – Es war eine ungewöhnliche Aufgabe für den TuS Holzkirchen am Samstagnachmittag. Schließlich befanden sich die Grün-Weißen im Gastspiel beim Tabellenletzten der Bezirksliga Ost wohl erstmals in dieser Saison in einer Favoritenrolle. Diesen Test bestanden die TuS-Kicker – dank eines am Ende klaren 3:0-Siegs – souverän. „Wir haben die Aufgabe abgehakt“, sagte TuS-Coach Orhan Akkurt. „Allerdings war es kein einfacher Gegner, an dem wir uns lange die Zähne ausgebissen haben.“

Dabei war es keine Überraschung, dass der TuS-Übungsleiter seine erste Elf – im Vergleich zum starken 4:1-Sieg über Aschau – nicht verändern wollte. Einzig der verletzte Fabio Sabbagh wurde mit Tim Feldbrach im Mittelfeld ersetzt, und für den kurzfristig ausgefallenen Michael Schlicher sprang Vincent Erlacher ein. Das bedeutete auch, dass der junge Maximilian Avril wieder auf der Sechs begann und Alexander Zetterer mit Lukas Krepek das Innenverteidiger-Pärchen bildete. Der zuletzt angeschlagene Bastian Eckl nahm auf der Bank Platz und kam zu einem Kurzeinsatz.

Gastgeber wehrten sich kämpferisch

Unterdessen waren in Siegsdorf im ersten Durchgang die kämpferischen Qualitäten der Grün-Weißen gefragt. Denn: Die Gastgeber wehrten sich vom Anpfiff weg mit allem, was sie entgegenzusetzen hatten. Doch die erste klare Chance hatten die Gäste: Holzkirchens Maximilian Freundl tauchte nach einem wunderbaren Pass allein vor Siegsdorfs Keeper auf, vergab aber knapp. Wenig später setzte sich Teamkollege Elias Schnier gekonnt durch und war im Strafraum nur mit einem Foul zu stoppen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kapitän Zetterer sicher zur 1:0-Pausenführung. „Wir haben heute einfach zur rechten Zeit die Tore gemacht“, resümiert TuS-Coach Akkurt.

Das setzte sich auch nach dem Seitenwechsel fort. Siegsdorf versuchte noch einmal alles, und eben in dieser Phase „mussten wir defensiv richtig kämpfen“, gesteht Holzkirchens Trainer Akkurt. „Aber wir haben es gut verteidigt.“ Allen voran die beiden Innenverteidiger Zetterer und Krepek, die einen starken Tag erwischten. Anschließend trafen die Grün-Weißen wieder zu einem günstigen Zeitpunkt. Nach einer wunderbaren Kombination staubte Stefan Hofinger in der 73. Minute aus kurzer Distanz zum 2:0 ab.

TuS nimmt 15 Punkte aus acht Partien mit

Kurz darauf der Doppelschlag: Der eingewechselte Tobias Bebber markierte nur zwei Minuten später das 3:0 und sorgte für die Entscheidung. Nach einer Hereingabe stand Bebber goldrichtig und schob ein – bereits der dritte Saisontreffer für den Neuzugang. Akkurt: „Es war einfach eine richtig geile Mannschaftsleistung.“

Damit stehen die TuS-Kicker mit 15 Punkten aus acht Partien da. „Wir sind seit dem ersten Spieltag ungeschlagen“, betont TuS-Schlussmann Maximilian Riedmüller. „Das ist richtig gut, auch wenn wir den Anspruch haben, dass wir noch vieles besser machen können.“ meh