Pflichtaufgabe erledigt – Raisting weiter im Aufstiegsrennen

SV Raisting bleibt nach 3:0 in Neuried weiter im Rennen um Rang zwei dabei. Die Elf von Trainer Johannes Franz hatte in der Auswärtspartie nichts zu bieten.

Als Benedikt Stechele nach 27 Minuten den SV Raisting mit 1:0 in Führung brachte, begann die Partie für ihn fast schon von selbst zu laufen. Neuried, das neben Peiting zu den in der Offensive schwächsten Teams der Liga zählt, war nicht in der Lage, die Trendwende einzuleiten.

Bei den Raistingern sorgte der Treffer für Erleichterung. In Peiting hatten sie sich bei ihrem bis dato letzten Einsatz in der Fremde noch die Zähne an einer stabilen Abwehr ausgebissen. Stecheles Tor war denn auch der Türöffner für die gesamte Begegnung. Viel konnte den Gästen nun wirklich nicht mehr zustoßen, zumal wenige Minuten nach dem Seitenwechsel die letzten Zweifel an einem entspannten Nachmittag endgültig beseitigt wurden. Vier Minuten waren nach Wiederbeginn absolviert, als Benedikt Multerer einen Strafstoß zum 2:0 verwandelte. Es war der insgesamt 15. Treffer des Raistinger Torjägers in dieser Saison.

Selbstvertrauen für die letzten sechs Partien

Der Aufstiegsaspirant kontrollierte das Geschehen. Es sollten nur 20 Minuten vergehen, bis Benedikt Stechele mit seinem zweiten Tor das Ergebnis auf 3:0 schraubte. Es war der Schlusspunkt in einer Partie, die den Raistingern neben drei Punkten auch das nötige Selbstvertrauen für die letzten sechs Begegnungen in dieser Saison bescherte. Die Derbys am Mittwoch in Habach und am Karsamstag zu Hause den ASV könnten kniffliger werden als die Aufgabe in Neuried.