Pflichtaufgabe erledigt – Münsing überzeugt im Pokal

Eine klare Angelegenheit für die Münsinger um Pavlos Karamanos (re.) war das Pokalmatch bei den Kochelseern um Keeper Leopold Hofmann (li.) und Vladi Nedelkovic. – Foto: Oliver Rabuser

Die Gäste mussten ohne ihre Stoßstürmer Hans Zachenbacher und Simon Schmid auskommen, gingen aber früh durch Sebastian Schönacher in Führung. Im Anschluss fand der A-Klassist Mittel und Wege in die Offensive, hätte dabei zweimal treffen können. „Vorne fehlt uns noch das gewissen Etwas“, urteilte FCKS-Coach Andreas Mathäus, der neben Urlaubern kurzfristig auch auf Radek Stempel (Muskelverletzung) verzichten musste. Gebhart indes hätte sich trotz des 2:0-Pausenstands „schon noch ein bisserl mehr Spielkontrolle und Durchschlagskraft“ gewünscht. Lennart Franz nutzte eine Fehlerkette zwischen Vladi Nedeljkovic und Keeper Leopold Hofmann zum zweiten Treffer.

Wirklich glänzen konnte der SV Münsing im Totopokal diesmal nicht. Doch reichte der Elf von Simon Gebhart eine gefällige Leistung, um am Dienstagabend beim FC Kochelsee-Schlehdorf mit 4:1 die Oberhand zu behalten und ins Finale der Spielgruppe Mitte einzuziehen. „Pflichtaufgabe irgendwo erledigt“, kommentierte der Coach das Resultat nüchtern.

Der FCKS-Torwart musste wegen eines Schlags in den Magen zur Pause raus. In Ermangelung eines weiteren Torhüters streifte sich Sebastian Lautenbacher das lila Leiberl über. Er war neben Christian Syrowatka und Matthias Leiß einer von drei Stand by-Wechselspielern, die es zusammen auf stolze 106 Jahre Routine bringen. Leiß war es dann auch, der einen Patzer von SVM-Schlussmann Finn Meister zum 1:3 verwertete. Zuvor hatte Pavlos Karamanos ein weiteres Mal für den Kreisligisten getroffen. Den Endstand fixierte Frank mit seinem zweiten Treffer.

Coach Gebhart bemängelte die „vielen Fehlpässe“ seines Teams, zudem die „drei Einladungen“ für die Kochelseer zu weiteren Torerfolgen. Zuzüglich des anstehenden Gruppenfinals im Pokalwettbewerb komplettieren die Münsinger ihr Vorbereitungsprogramm am Sonntag (16 Uhr) mit einem Match bei der SG Ascholding/Thanning.