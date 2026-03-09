„Pflichtaufgabe erledigt" – Deisenhofen klettert auf Platz drei

fc deisenhofen, blau, gegen fc sturm hauzenberg, 07.03.2026niclas groß, links, nach dem 2:0foto: bro – Foto: brouczek

Die Blauhemden erwischten einen Traumstart in die Partie. Erst traf Jan Krettek nach Querpass von Lukas Kretzschmar, der wiederum von Neuzugang Niclas Groß wunderbar geschickt worden war (4.). Das 2:0 fiel nach dem gleichen Strickmuster, nur von der anderen Seite: Tobias Nickl schickte Nikolaos Gkasimpagiazov, der legte in den Rückraum auf Groß, dessen Schuss von der Strafraumgrenze über den Innenpfosten im Tor landete (6.). „Wir sind super in die Partie gekommen, beide Tore waren schön herausgespielt und absolut sehenswert“, freute sich Pummer über den schnellen, beruhigenden Vorsprung, den sein Team durchaus hätte ausbauen können. So zielte Kretzschmar drüber und auch der aus 18 Metern frei zum Schuss kommende Florian Schmid hatte sein Visier nicht genau genug eingestellt.

Keine Blöße gab sich der FC Deisenhofen beim 4:1 (2:0)-Heimsieg gegen den abstiegsbedrohten FC Sturm Hauzenberg. „Es war ein nie gefährderter Sieg. Wir haben die Pflichtaufgabe sehr ordentlich erledigt“, lobte Trainer Andreas Pummer seine Mannschaft.

Hauzenberg versuchte sich zu wehren, doch dem Bayernliga-Neuling fehlten die Mittel, selbst als der FCD nach einer halben Stunde etwas zurückschaltete. „Da hat man gemerkt, dass meine Spieler zufrieden waren und den Schritt weniger gemacht haben. Der Gegner hat auch viel probiert, hat uns aber in der ersten Halbzeit nicht in die Bredouille bringen können“, so Pummer, der dann im zweiten Durchgang wieder ein sehr frühes Tor seiner Mannschaft sah.

Nach einem langen Ball erhöhte Lukas Kretzschmar souverän auf 3:0 (49.). Aber auch das 4:0 war, obwohl es erst in der 66. Minute fiel, ein Beleg für die sofortige Wachheit der Deisenhofner, denn an diesem Treffer waren zwei nur wenige Minuten zuvor eingewechselte Spieler beteiligt. Florian Webers Schuss konnte Hauzenbergs Torwart Christoph Obermüller noch abwehren, doch Tobias Seidl staubte ab. „Für Tobi freut es mich besonders, weil er aus taktischen Gründen am Anfang auf der Bank saß“, sagte Pummer.

In der Schlussphase bekamen noch einige Akteure aus der jungen Deisenhofner Garde ihre Einsatzzeiten. Es gab auch durchaus Möglichkeiten, das Ergebnis noch höher zu schrauben, doch stattdessen durften die Gäste aus Niederbayern den Ehrentreffer durch Hannes Strohmaier bejubeln (73.). Schon am Mittwoch um 19.30 Uhr empfangen die Blauhemden, die nun wieder auf den dritten Platz der Bayernliga Süd geklettert sind, den einen Punkt hinter ihnen liegenden SV Kirchanschöring zum Nachholspiel.