Pflichtaufgabe erfüllt: SV Miesbach gewinnt klar gegen TSV Sauerlach 8:0-Heimerfolg

Miesbach – Eine einseitige, aber dennoch ansehnliche Partie bekamen die Zuschauer am Samstagnachmittag in Miesbach zu sehen. Dank der Ergebnisse der Konkurrenz übernahm der SV Miesbach mit dem 8:0-Heimsieg gegen den TSV Sauerlach die Tabellenführung in der Kreisliga 1 und hat wohl auch die Qualifikation für die Aufstiegsrunde in der Tasche.