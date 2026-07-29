Pflichtaufgabe erfüllt: SSV Ulm 1846 zieht in die 3. Pokalrunde ein

Anlaufschwierigkeiten im Zeppelinstadion

Die Begegnung im Zeppelinstadion markierte für die Spatzen das erste Pflichtspiel der Saison. Der SSV Ulm 1846 Fußball musste in diesem Pokalduell auf Per Lockl verzichten, der kurz zuvor Vater geworden war. Zudem fehlten weiterhin die Langzeitverletzten sowie Masaaki Takahara. Die Gastgeber hielten von Beginn an mutig dagegen, während die Ulmer schrittweise besser in die Partie fanden. Nach einer Ecke von Dennis Chessa Faustete der VfB-Torhüter Benz den Ball aus der Gefahrenzone (8.). Kurz darauf lief eine Kombination über Oliver Wähling und Lucas Röser, dessen Flanke am zweiten Pfosten jedoch keinen Abnehmer fand (12.). Die erste große Tormöglichkeit verbuchte Daniel Hülsenbusch, der einen Kopfball aus guter Position über das Tor setzte (16.).

Ablauf im ersten Durchgang und Friedrichshafener Nadelstiche

Der Verbandsligist versteckte sich nicht und tauchte in der 20. Spielminute erstmals gefährlich vor dem Gehäuse von Radomir Novakovic auf. Auf der Gegenseite scheiterte Benjamin Goller mit einem starken Reflex an Benz, woraufhin der Nachschuss von Leon Müller zur Ecke abgewehrt wurde (22.). Kurz nach einer Trinkpause bot sich dem VfB Friedrichshafen die Riesenchance zur Führung, doch ein VfB-Angreifer verzog frei vor Radomir Novakovic nur knapp (25.).

Die Spatzen erarbeiteten sich vor dem Seitenwechsel weitere Gelegenheiten: Benjamin Goller traf per Volleyabnahme das Außennetz (27.), und ein Abschluss von Lucas Röser aus 18 Metern flog über den Kasten (31.). In der 35. Minute lag der Ball nach einer unübersichtlichen Ecksituation zwar im Netz, doch Schiedsrichter Fimpel entschied auf Offensivfoul. Auch ein weiterer Schuss von Dennis Chessa fand vor der Pause nicht den Weg vorbei an Benz (42.), sodass es torlos in die Kabinen ging.

Druckphase nach der Pause und der erlösende Führungstreffer

Zur zweiten Halbzeit vollzog das Ulmer Trainerteam einen personellen Wechsel: Steffen Meuer kam für Marco Gölz in die Partie. Dadurch rückte Oliver Wähling auf die rechte Seite, während Steffen Meuer fortan die Position auf der Zehn einnahm. Die Spatzen verstärkten umgehend den Druck. Ein Angriff über links führte zu einem Zuspiel von Benjamin Goller auf Dennis Chessa, dessen Abschluss kurz vor der Linie von einem Abwehrspieler geklärt werden konnte (48.).

Nachdem Radomir Novakovic auf der Gegenseite einen Versuch aus spitzem Winkel zur Ecke abgelenkt hatte (54.), fiel in der 58. Minute die Führung: Oliver Wähling legte den Ball über die rechte Seite quer, und Lucas Röser schob das Leder aus kurzer Distanz zum 0:1 über die Linie. Nur drei Minuten später klärte die VfB-Abwehr eine gefährliche Röser-Flanke am zweiten Pfosten gerade noch zur Ecke, nach der der Ball jedoch nicht über die Linie befördert werden konnte.

Späte Entscheidung durch Steffen Meuer

In der Schlussphase dominierten die Ulmer das Spielgeschehen klar und erspielten sich Gelegenheiten im Minutentakt. Bei einer Doppelchance scheiterten nacheinander Oliver Wähling und Benjamin Goller an den vielbeinigen Beinen der Friedrichshafener Hintermannschaft (76.).

Dennis Chessa prüfte den stark reagierenden Benz gleich doppelt: Zunächst lenkte der Schlussmann einen Schuss über die Latte (78.), ehe er nach Vorarbeit von Mateo Mrden erneut parieren konnte (85.). Die anschließende Ecke brachte schließlich die Entscheidung. Der Ball gelangte zu Steffen Meuer, der ihn in der 85. Minute humorlos zum 0:2 ins obere Eck hämmerte. Damit machte der SSV Ulm 1846 Fußball kurz vor dem Abpfiff den Sack zu.

Souveränes Fazit und Ausblick auf die kommenden Aufgaben

Am Ende setzte sich der SSV Ulm 1846 Fußball in der 2. Runde des WFV-Pokals hochverdient mit 2:0 durch. Die Spatzen bestimmten das Spielgeschehen im Zeppelinstadion weitgehend und belohnten sich nach vielen vergebenen Möglichkeiten im zweiten Durchgang für ihren Aufwand. Der tapfer kämpfende Verbandsligist verlangte dem Favoriten zeitweise zwar alles ab, konnte die Niederlage jedoch nicht verhindern. In der nächsten Pokalrunde treffen die Ulmer nun entweder auf den TSV Berg oder die TSG Balingen II. Zuvor richtet sich die volle Konzentration auf die anstehende Generalprobe, die am kommenden Samstag beim SSV Jahn Regensburg auf dem Programm steht.