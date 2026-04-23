„Pflichtaufgabe erfüllt“: RSV lässt Chancen liegen

Der RSV Göttingen übernahm von Beginn an die Kontrolle und erspielte sich früh klare Torchancen, ohne diese konsequent zu nutzen. „Osterode hat bis zum 0:1 versucht richtig gut mitzuhalten, aber dennoch müssen wir nach ca. 10 Minuten 2:0, 3:0 führen“, erklärte Trainer Lasse Ahl. Erst in der 33. Minute fiel die längst überfällige Führung: Niclas Pfeifenschneider traf zum 1:0 und erzielte damit sein 12. Saisontor. Unmittelbar nach der Pause erhöhte Lennart Jonathan Perczynski (48.) auf 2:0. Die Partie schien früh entschieden, ehe der RSV Göttingen selbst für Spannung sorgte: Ein Rückpass landete im eigenen Tor, das 2:1 durch ein Eigentor von Jan Frederik Pöge (52.). Es blieb der einzige „Torschuss“ der Gäste. Der RSV Göttingen ließ sich davon jedoch nicht beirren und stellte durch Lennart Jonathan Perczynski (71.), der seine Saisontore sieben und acht markierte, den 3:1-Endstand her.

In der Tabelle zieht der RSV Göttingen mit nun 35 Punkten mit der SG Lenglern gleich und behauptet Rang vier. Für den VfR Dostluk Osterode verschärft sich die Lage am Tabellenende weiter. seit fünf Spielen wartet das Team Okan Avci auf einen Sieg.

Lasse Ahl bewertete die Partie entsprechend nüchtern: „Ja im Grunde kann man den Strich drunter ziehen und sagen, Pflichtaufgabe erfüllt. Mehr war es am Ende dann nicht.“ Besonders deutlich wurde er bei der Chancenverwertung: „Wir hadern weiterhin enorm mit unserer Chancenverwertung, wie in jedem Spiel. Wir kommen wirklich häufig in gute Abschlussräume und scheitern häufig an unserer mangelnden ‚Geilheit‘.“ Auch das Gegentor ordnete er sachlich ein: „Das 2:1 war der einzige Schuss auf unser Tor und das war ein Rückpass, der im Tor landete, von uns.“ Trotz der Kritik überwog am Ende die Zufriedenheit über die Serie: „Aber das Gefühl, zweimal in Folge gewonnen zu haben, ist durch nichts zu ersetzen und das freut mich für uns.“

Am Sonntag steht für den RSV Göttingen ein deutlich anspruchsvolleres Spiel an, wenn Tabellenführer TSV Landolfshausen/Seulingen zu Gast ist. Der VfR Dostluk Osterode empfängt parallel den SV Groß Ellershausen-Hetjershausen.