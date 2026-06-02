Pflichtaufgabe erfüllt

– Foto: Niedersachsen Döhren

Ein früher Doppelschlag von Fawaz Fakhri Khiro ebnet den Weg zum Auswärtssieg. Nach dem Anschlusstreffer des MTV wird es in der Schlussphase noch einmal spannend.

Für die Gäste begann die Partie optimal. Bereits in der 2. Minute brachte Fawaz Fakhri Khiro Ramlingen mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause legte derselbe Spieler nach und erhöhte in der 32. Minute auf 2:0.

Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II hat seine Aufgabe beim MTV Engelbostel-Schulenburg erfüllt und einen 2:1-Auswärtssieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Darijan Vlaski bleibt damit im Titelrennen der Bezirksliga Hannover Staffel 2 und hält den Druck auf die SG 74 Hannover aufrecht.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ramlingen in Führung, ehe die Gastgeber in der Schlussphase noch einmal herankamen. Eric Lauer verkürzte in der 78. Minute auf 1:2 und sorgte damit für Spannung in den letzten Minuten.

Am Ende blieb es jedoch beim knappen Auswärtssieg für den Tabellenzweiten. Trainer Darijan Vlaski zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Verdienter Pflichtsieg, wir haben zahlreiche Chancen ausgelassen. War ein faires Spiel, am Ende bekommen wir den Anschlusstreffer und machen es unnötig nochmal spannend. Jetzt wollen wir am kommenden Samstag auch wieder auswärts die Saison gut abschließen und drei Punkte holen.“

Durch den Erfolg kommt Ramlingen auf 72 Punkte und liegt damit weiterhin punktgleich mit Tabellenführer SG 74 Hannover, die ihr Heimspiel gegen den TSV Burgdorf mit 5:0 gewann. Aufgrund des besseren Torverhältnisses behauptet die SG 74 Hannover vor dem letzten Spieltag die Tabellenführung. Auch der TSV Stelingen bleibt mit 71 Punkten weiter im Rennen um die Meisterschaft.

MTV Engelbostel-Schulenburg – SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II 1:2

MTV Engelbostel-Schulenburg: Niclas Lange (46. Deniz Arslan), Eric Lauer, Francesco Rizzo (73. Luca Winkler), Elvis Peqi (65. Can-Tuncay Schwedt), Konrad Dirk Mohrig, Luigi Rizzo (46. Koray Aktas), Maurice Weiß, Ramon Winkler (76. Lennart Arnhold), Patrick Brodersen, Elias Klar, Ben Lucca Reuse - Trainer: Emilio Ortega

SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II: Quentin Bach, Maximilian Runge, Finn Beeneken, Hakim Ahmed Hikmat (69. Sebastian Daecke), Pablo Saavedra-Gerke (69. Torben Tepper), Fawaz Fakhri Khiro (75. Benedict Rahaus), Tibor Strutzke, Jeremy Lee Finsel, Ahmed Khaldi (69. Zakariya Abdoun), Patrick Neuhaus, Leon Scholochow - Trainer: Darijan Vlaski

Schiedsrichter: Joannis Agapidis

Tore: 0:1 Fawaz Fakhri Khiro (2.), 0:2 Fawaz Fakhri Khiro (32.), 1:2 Eric Lauer (78.)